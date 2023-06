Daniela Santanchè attaccata dalla Lega dopo Report: poi l'intervento di Salvini, retroscena sulla telefonata

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tensioni nella maggioranza. Il ministro Daniela Santanchè, finita al centro di un’inchiesta giornalistica, ha subito attacchi dalle opposizioni ma anche da alcuni membri della maggioranza. I capigruppo in parlamento prima e Matteo Salvini poi hanno però confermato il loro sostegno.

I mugugni nella maggioranza e la telefonata di Salvini

Negli scorsi giorni il ministro del Turismo Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) è stata coinvolta in un’inchiesta giornalistica del programma di Rai 3 Report, per i fallimenti di alcune aziende da lei gestite.

Fin da subito la vicenda, che si sta allargando fino a coinvolgere la magistratura, ha generato richieste di dimissioni da parte di diversi membri delle opposizioni, dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini, leader della Lega

Nelle ultime ore però anche dalla maggioranza sarebbero arrivate voci critiche, in particolare dai gruppi parlamentari di Forza Italia e della Lega. I capigruppo del Carroccio Molinari e Romeo si sono affrettati a scusarsi, secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’.

A queste scuse sarebbe poi seguita una telefonata diretta del segretario del partito Matteo Salvini, nella quale il vicepremier avrebbe assicurato stima e vicinanza a Santanchè.

Le opposizioni chiedono di rispondere in parlamento

Il placarsi dei dissensi nella maggioranza non ha tolto forza alle critiche delle opposizioni. Santanchè ha dato disponibilità per rispondere alle domande dei partiti di minoranza domani 27 giugno alle 16, ma il PD non è soddisfatto.

I democratici hanno già depositato un testo con una vera e propria interrogazione parlamentare, per approfondire anche la questione dei fondi Covid incassati dalle aziende del ministro del Turismo.

Santanchè si sente nonostante questo al sicuro, e avrebbe affermato di non vedere l’ora di essere sui banchi del senato per rispondere alle critiche.

Cosa è successo alle aziende di Daniela Santanchè

Due aziende di proprietà di Daniela Santanchè, Ki Group e Visibilia, hanno passato momenti di difficoltà economica durante la sua gestione. Lo ha rivelato un’inchiesta giornalistica di Report.

Entrambe le aziende hanno visto ridotto drasticamente il loro valore, e la gestione dell’attuale ministro del Turismo sarebbe sotto accusa.

Il Partito Democratico l’accusa inoltre di aver ricevuto 2,7 milioni di euro in aiuti Covid che non sarebbero mai stati restituiti nonostante una richiesta di Invitalia.