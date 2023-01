Dani Alves arrestato a Barcellona, l'ex calciatore della Juventus accusato di violenza sessuale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È stato arrestato a Barcellona il calciatore brasiliano Dani Alves. Il giocatore 39enne, con un passato alla Juventus e attualmente in forza alla squadra messicana dei Pumas, è accusato di violenza sessuale per aver abusato di una ragazza in discoteca lo scorso 30 dicembre.

Dani Alves arrestato in Brasile

Dani Alves è stato fermato a Barcellona nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, dalla polizia catalana. I Mossos d’Esquadra lo hanno convocato in una stazione di polizia nel quartiere di Les Corts e fermato.

Il calciatore è stato quindi portato in tribunale per essere ascoltato dal giudice che dovrà decidere se adottare o meno misure cautelari.

L’accusa di violenza sessuale

I fatti contestati risalgono al 30 dicembre scorso a Barcellona, dove Dani Alves ha giocato per gran parte della sua carriera, vincendo tutto. Il calciatore, che gioca attualmente nel campionato messicano, era in città per alcuni giorni di riposi dopo aver giocato i Mondiali in Qatar.

Secondo l’accusa, nel corso di una serata con amici in un night club, il 39enne brasiliano avrebbe molestato una ragazza di 23 anni, toccandola nelle parti intime contro la sua volontà nei bagni del locale.

La giovane avrebbe raccontato tutto agli amici che hanno subito allertato la sicurezza del locale. La ragazza è stata accompagnata in ambulanza in ospedale, dove è stata visitata.

La giovane ha quindi sporto denuncia alla polizia che ha avviato le indagini che hanno portato oggi all’arresto del calciatore.

La versione di Dani Alves

Con un video inviato alla tv spagnola Antena3, Dani Alves ha respinto le accuse mosse a suo carico e negato la ricostruzione dei fatti che sarebbe emersa. Il calciatore ha ammesso di essere andato quella sera al nightclub Sutton, affermando però che non sarebbe successo niente.

Dani Alves ha detto di non conoscere la giovane donna che lo ha denunciato e di non sapere che c’era qualcuno nel bagno quando è entrato. Secondo lui la ragazza starebbe solo cercando di metterlo nei guai.