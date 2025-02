Dan Bongino vicedirettore dell'FBI, scelto da Trump: diffondeva fake news sulle elezioni e ha origini italiane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Dan Bongino come nuovo vicedirettore dell’Fbi. Ex agente segreto e conduttore televisivo proveniente da una famiglia di origini italiane, Bongino conduce attualmente un podcast ed è una figura di spicco del movimento Maga.

Donald Trump prosegue nella sostituzione dei vertici delle principali agenzie federali americane con persone a lui fedeli. Il prossimo direttore dell’Fbi sarà infatti Dan Bongino, uno dei suoi sostenitori più accaniti e membro di spicco del movimento Maga.

Bongino andrà ad affiancare il direttore Kash Patel, altra figura molto vicina a Trump che sta già apportando cambiamenti radicali all’Fbi. La nomina del vicedirettore è immediatamente operativa, dato che non richiede nessuna conferma parlamentare.

Il nuovo vicedirettore dell’Fbi è il primo nella storia a ricoprire questa posizione senza avere avuto nessuna carriera all’interno dell’agenzia. Al momento Bongino conduce un podcast, il Dan Bongino Show.

Chi è Dan Bongino

Dan Bongino ha 50 anni ed è tra i podcaster più famosi nel movimento Maga (Make america great again, che sostiene Trump all’interno del Partito Repubblicano).

Dopo una breve carriera nella polizia di New York, Dan Bongino è entrato nel Secret Service, l’agenzia a cui è demandata la protezione del presidente degli Stati Uniti, per rimanervi fino al 2012.

Ha poi tentato di candidarsi più volte alle elezioni, uscendone sempre sconfitto, per poi cominciare una carriera da commentatore prima sulla Fox e poi in proprio, come podcaster.

Le fake news e le origini italiane

Durante le puntate del suo show, Bongino ha spesso attaccato il Partito Democratico e diffuso notizie false e teorie del complotto, soprattutto sul 6 gennaio 2021 e sulle elezioni presidenziali del 2020, in cui Trump perse contro Joe Biden.

Negli scorsi mesi ha chiesto a Trump di riformare profondamente il Secret Service, l’agenzia di cui ha fatto parte in passato, in seguito al tentativo di assassinio nei confronti dell’attuale presidente durante la campagna elettorale.

Come suggerisce il suo cognome, il nuovo vicedirettore dell’Fbi viene da una famiglia italo-americana. È sposato con Paula Andrea Martinez, cittadina colombiana, e ha due figlie.