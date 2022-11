Dallas, incidente tra due aerei della Seconda Guerra Mondiale durante un airshow: il video dello scontro

Il bilancio delle vittime non è ancora stato accertato, ma potrebbero essere sei i morti causati da un incidente avvenuto durante il Wings Over Dallas airshow. Due aerei d’epoca, risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale, si sono scontrati in volo sopra i cieli di Dallas, in Texas. L’incidente è avvenuto alle 13 (ora locale) di sabato 12 novembre.

A scontrarsi sono stati un B-17 Flying Fortress e un caccia Bell P-63 King Cobra. Le immagini mostrano come quest’ultimo abbia colpito la coda del bombardiere e, poco dopo, i due velivoli si siano schiantati al suolo tra lo sgomento delle migliaia di persone presenti.

Secondo le stime erano presenti tra le quattromila e le seimila persone, e molte di queste stavano girando dei video che poi sono finiti in rete.

Secondo le prime informazioni riportate dai media americani, tra cui Abc news, a bordo dei due aerei c’erano sei persone.

The Allied Pilots Association ha dichiarato che tra le vittime ci sono due ex iscritti, Terry Barker e Len Rot i loro nomi. La Federal Aviation Administration ha fatto sapere che aprirà un’indagine sull’incidente avvenuto durante l’esibizione di aerei d’epoca.

Il sindaco di Dallas, Eric Johnson, ha espresso il suo cordoglio su Twitter.

Two planes have collided and crashed at an air show in #Dallas. Boeing B-17 Flying Fortress and a Bell P-63 Kingcobra collided and crashed. Officials said it was unclear how many people were on board both aircraft pic.twitter.com/BW8o4z5MHR

— Mughees Ali (@mugheesali81) November 12, 2022