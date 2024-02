Dal 29 febbraio WhatsApp non funzionerà più su alcuni telefoni Samsung, iPhone e Huawei: quali sono i modelli

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone. La data da segnare in rosso è mercoledì 29 febbraio 2024: da quel giorno in poi, l’app di messaggistica più popolare al mondo (oltre 2 miliardi di utenti) non sarà più disponibile su alcuni dispositivi particolarmente obsoleti: tra questi, anche alcuni modelli di Samsung, iPhone e Huawei.

WhatsApp non più disponibile su alcuni smartphone

Come accade in maniera ricorrente, l’ultimo aggiornamento dell’app di Meta porterà con sé delle specifiche che non saranno più compatibili con alcuni smartphone datati: per questo alcuni modelli usciranno dalla lista di quelli compatibili con l’applicazione.

I proprietari di questi dispositivi che vorranno continuare a utilizzare app dedicate alla messaggistica istantanea, quindi, dovranno optare per altre soluzioni.

Fonte foto: ANSA Un’illustrazione fotografica mostra il logo delle applicazioni di messaggistica di WhatsApp, Signal e Telegram

Il motivo di tale sospensione è legato al software: come spesso spiegato da WhatsApp stesso, più esso invecchia e meno è in grado di avere le capacità per eseguire alcune della funzionalità dell’app.

Soprattutto però, l’obsolescenza non permette di ricevere aggiornamenti fondamentali dal punto di vista della sicurezza informatica.

La lista completa dei modelli

Ma di quali smartphone stiamo parlando? Ecco di seguito l’elenco completo dei modelli sui quali WhatsApp smetterà di funzionare da giovedì 29 febbraio, a cominciare dal marchio Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X2

Per il marchio Apple:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.

Per il marchio LG:

LG Optimus L3

LG Optimus L5

LG Optimus F5

LG Optimus L3

LG Optimus L7

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2

LG Optimus L4

LG Optimus F6

LG Ativar

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Per il marchio Huawei:

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Tutti gli altri marchi:

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grande Memo;

Faea F1THL W8;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

Archos 53 Platinum.

Gli utenti avvisati da un promemoria

Da WhatsApp ricordano che “per restare al passo con i nuovi sviluppi tecnologici e dedicare le nostre risorse ai sistemi operativi più recenti, è nostra consuetudine interrompere il supporto dei sistemi più obsoleti”.

Gli utenti, a ogni modo, verranno informati attraverso un promemoria che comparirà sui loro dispositivi (in caso siano tra quelli nella lista).

“Qualora non supportassimo più il tuo sistema operativo – fanno sapere -, ti informeremo e ti invieremo promemoria per ricordarti di aggiornare il dispositivo in modo da poter continuare a usare WhatsApp”.