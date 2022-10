Dagli Usa alla Corea del Nord, quali sono i Paesi che hanno usato più volte la bomba atomica

“Qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze serie per la Russia”. Sono alcune delle parole che il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha pronunciato qualche giorno fa a seguito delle continue minacce di Vladimir Putin. In queste settimane, si stanno infatti intensificando i timori da parte dei Paesi Nato sull’eventuale lancio di bombe atomiche in Ucraina da parte del presidente russo. Bombe che – secondo alcuni studi e analisi – potrebbero essere lanciate in una prima fase verso obiettivi non civili e militari.

La situazione è di certo molto complicata anche perché l’Ucraina, in particolare in queste ultime settimane, sta continuando ad avanzare riprendendosi così alcuni dei territori di appartenenza prima dell’invasione russa. Ma quali sono le nazioni al mondo che hanno realizzato più test nucleari dal 1945 al 2019?

Le bombe nucleare su Hiroshima e Nagasaki

Facciamo un passo indietro. La bomba atomica viene ancora oggi inevitabilmente associata al nome di due città giapponesi oggetto di un attacco nucleare da parte degli Stati Uniti.

Fonte foto: ANSA Nagasaki, 9 agosto 1945

Siamo alla fine della Seconda guerra mondiale, quando – a tre giorni di distanza – vengono sganciate al suolo due ordigni.

La prima, il 6 agosto del 1945, sulla città di Hiroshima e la seconda (tre giorni dopo) su Nagasaki. Il numero delle vittime stimato è tra le 150 mila e le 220 mila persone. Un dramma che viene identificato come il fatto storico che segna la fine del conflitto.

La Guerra fredda e i test sulle bombe nucleari

Per trovare invece l’anno con il maggior numero di test nucleari dobbiamo tornare al 1962. In dodici mesi ne furono realizzati 178.

Allora a farla da padrone furono le due grandi nazioni che stavano sui fronti opposti della Guerra fredda: Stati Uniti e Unione Sovietica.

Sul totale di 178 test nucleari, gli Stati Uniti nel 1962 ne fecero 96 mentre l’Unione Sovietica ne realizzò 79.

Tra le nazioni che svolsero test ci furono anche la Francia che ne realizzò uno e il Regno Unito che ne effettuò due.

Il secondo anno con il più alto numero di test è stato invece il 1958: in quell’anno se ne contarono 116, di cui oltre la metà (77) realizzati dagli Stati Uniti.

L’anno delle grandi rivoluzioni, il 1968, è infine il terzo per quantità di test nucleari: 79 di cui 56 degli Stati Uniti.

La fine della Guerra fredda e l’inizio dei test da parte della Corea del Nord

Dagli anni ’90 in poi – anche a causa della fine della Guerra fredda – il numero di test è andato via via diminuendo fino a raggiungere quota zero in alcuni anni.

La nazione che sta realizzando più test nucleari negli ultimi anni è la Corea del Nordo che nel 2016 ne ha realizzati 2.