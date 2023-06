Da Marta Fascina a Emilio Fede, i tweet che fanno ironia sulla morte di Silvio Berlusconi: scontro tra utenti

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Numerosi i saluti a Silvio Berlusconi dal mondo dello spettacolo e della politica. Il Cavaliere era, prima ancora che un politico, un personaggio pubblico con amicizie importanti: da Vladimir Putin a Flavio Briatore. Non mancano però i commenti più macabri e ironici sulla sua figura e su chi lo ha circondato nel corso della sua vita.

I social su Marta Fascina e l’eredità conquistata

I social non fanno segreto di come la morte di Silvio Berlusconi sia divisiva per il Paese. Da una parte chi ricorda con un fiore e un saluto la dipartita del leader di Forza Italia, dall’altra chi critica la sua politica e festeggia la fine di un’era considerata negativa per il Paese.

Sono proprio questi ultimi che si stanno scatenando con ironia sulla morte di Berlusconi e le persone a lui vicine. Tra le persone prese di mira troviamo Marta Fascina, deputata di FI e fidanzata ufficiale del leader del partito. Si ironizza per esempio sulla lettura del testamento e la percentuale (bassa) che spetterà alla donna in seguito al “matrimonio simbolico” con Berlusconi.

Marta Fascina dopo aver ricevuto la notizia sulla percentuale di eredità che le spetta dopo il matrimonio simbolico. pic.twitter.com/153ARVU53x — Il Signor Distruggere (@SirDistruggere) June 12, 2023

Si fa riferimento in particolar modo al fatto che Fascina non soffra della morte del compagno perché tra loro, si ritiene, c’era solo un legame economico e troppa differenza di età.

Marta Fascina ha centrato la vincita al SuperEnalotto più alta di sempre.#SilvioBerlusconi — Francesco Guarino (@fraguarino) June 12, 2023

“Emilio Fede pronto a essere tumulato vivo”: la macabra ironia

La morte di Silvio Berlusconi è stata un duro colpo per Emilio Fede.

Il giornalista ha più volte raccontato il legale e i sentimenti di profonda stima e amicizia nei confronti del cavaliere. Fede e Berlusconi hanno percorso insieme 40 anni della loro carriera, tra alti e bassi. Tra i primi saluti non poteva che esserci il suo: “Per me se ne è andato un vero fratello”.

L’ironia dei social si è riversata in queste ore proprio sulla devozione del giornalista. C’è chi scrive “Lo immaginiamo tipo Hachiko” (il cane che aspettava ogni giorno il ritorno del padrone morto per un malore) e chi invece ironizza sulle sue condizioni di salute.

Mi confermate che Emilio Fede e la signora di “Menomale che Silvio c’è” cantata tra le lacrime stanno bene???#SilvioBerlusconi — Lorenzo ッ (@flylollo) June 12, 2023

Qualcuno non ha dimenticato una presunta intervista nella quale Emilio Fede avrebbe detto che “il mio sogno è essere sepolto con Berlusconi“.

Emilio Fede pronto ad essere tumulato vivo pic.twitter.com/WHxsdPHMDq — Il Pucci (@PucciPedia) June 12, 2023

Saluti e omaggi a Silvio Berlusconi

Oltre all’ironia e alle critiche sulla figura complessa di Silvio Berlusconi, non sono mancati i saluti e gli omaggi della politica e dei personaggi pubblici dello spettacolo.

Dagli amici internazionali come Vladimir Putin fino alla regina di Mediaset Barbara D’Urso.

A ricordare con affetto l’uomo anche Flavio Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci che hanno salutato sui social Berlusconi con un lungo messaggio: “Oggi abbiamo perso una vera “leggenda”, un uomo semplicemente eccezionale, che è stato protagonista della Storia d’Italia per oltre 40 anni”.

Anche Simona Ventura ha salutato la fine di un’epoca, mentre Fabrizio Corona ha raccontato Berlusconi come “un grande uomo proiettato al futuro”. Ancora Pierpaolo Pretelli, Francesca Cipriani, Gianni Sperti, Giulia Salemi e Alba Parietti, tanti i saluti commossi per il cavaliere. Infine gli omaggi da parte di Gianni Morandi, Antonella Clerici e Alfonso Signorini ricordato come la Mediaset di Berlusconi abbia cambiato la storia loro e della televisione italiana.

QUAL È IL VOSTRO RICORDO LEGATO A BERLUSCONI? DITE LA VOSTRA COMMENTANDO SULLA PAGINA FACEBOOK DI VIRGILIO NOTIZIE