Dà fuoco a un distributore di benzina a Monza e prova ad appiccare l'incendio anche in un bar: arrestato

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Monza dopo aver dato fuoco a un distributore di benzina e aver tentato successivamente di appiccare un incendio in un bar. Processato per direttissima, ha patteggiato ed è tornato a piede libero.

Dalla resistenza a pubblico ufficiale all’incendio

Protagonista dell’episodio, avvenuto domenica 12 maggio 2024 a Monza, un marocchino 44enne che fino allo scorso weekend era sconosciuto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’uomo è regolare in Italia e non aveva mai avuto un problema con la legge. Poi sabato 11 maggio avrebbe rimediato una denuncia dalla Polfer di Lecco con l’accusa di resistenza e interruzione di pubblico servizio, per aver dato in escandescenze su un treno regionale.

Successivamente, a Monza, si è reso protagonista di un doppio episodio che lo ha portato a essere arrestato.

Il tentativo di appiccare l’incendio

Dopo aver fatto perdere le tracce di sé dopo l’episodio a Lecco, il 44enne è ricomparso nella sera di domenica 12 maggio in una stazione di servizio di via Lecco. L’uomo è stato visto mentre armeggia va pericolosamente con un accendino e le pistole erogatrici di carburante.

Dopo averle estratte tutte dalle pompe, con l’accendino ha acceso il fuoco che ha provocato una fiammata che, fortunatamente, non ha provocato danni.

via Lecco, a Monza

L’incendio al bar

Non soddisfatto di quanto fatto, il 44enne si è avvicinato al bar ristorante di fianco al benzinaio e ha provato a incendiare le piante e il gazebo del locale.

Sono stati i titolari a chiamare la polizia, con l’intervento delle forze dell’ordine che ha frenato l’azione dell’uomo.

Arrestato e processato per direttissima

Il 44enne è apparso visibilmente alterato all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato per tentato incendio.

Trasferito in questura per tutti gli accertamenti del caso, il 44enne si è chiuso nel silenzio non fornendo informazioni sul suo gesto alla polizia. Processato per direttissima, ha patteggiato un anno e due mesi con la condizionale ed è tornato a piede libero.

L’uomo, secondo quanto si apprende, è un 44enne nordafricano con carta di soggiorno in regola e un lavoro dichiarato in provincia di Salerno, dove risulta anche residente.