Cuffaro contro YouTube per il video con Giovanni Falcone, chiesto maxi-risarcimento: ma il giudice lo condanna

Salvatore Cuffaro dovrà pagare le spese legali a YouTube. L’ex senatore della DC ed ex governatore della Sicilia puntava a rimuovere ogni traccia del suo celebre esordio televisivo (risalente al 1991) dalla piattaforma di condivisione video di Google. Il politico aveva infatti chiesto un risarcimento da 250mila euro al colosso americano, ma il tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta. In studio, all’epoca, c’era anche Giovanni Falcone.

Salvatore Cuffaro e la richiesta di risarcimento per il video su YouTube con Giovanni Falcone

La vicenda fa riferimento al celebre intervento di Cuffaro del 1991 durante la trasmissione unica organizzata tra il Maurizio Costanzo Show (Mediaset) e Samarcanda (Rai), per ricordare l’imprenditore Libero Grassi, ucciso da Cosa nostra per essersi ribellato al pizzo mafioso.

Tra gli ospiti in studio, come ricorda il Fatto Quotidiano, c’erano il giudice Giovanni Falcone, Rita Dalla Chiesa, Claudio Fava e Giovanni Impastato.

All’improvviso, Cuffaro (che era stato appena eletto all’Assemblea regionale siciliana) prende la parola dopo aver chiesto al conduttore, Michele Santoro, di intervenire:

“C’è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore della Democrazia cristiana in Sicilia. Il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera fa più male alla Sicilia di dieci anni di delitti…”, dice in diretta.

La causa a Di Pietro

All’epoca i giornali sottolinearono come il futuro governatore dell’isola, parlando, avesse attaccato non Falcone, bensì il pm Francesco Taurisano, che indagava su Calogero Mannino, leader della sua corrente all’interno della Dc.

A distanza di anni, alcuni estratti di quell’intervento divenuto storico erano stati pubblicati da alcuni canali Youtube. Spesso con titoli diffamatori, come “Cuffaro aggredisce Falcone”.

Il politico aveva anche denunciato Antonio Di Pietro, che sul suo sito aveva ricondiviso questi materiali, vincendo la causa.

La richiesta di rimozione dei video

Successivamente, nel luglio 2020, l’ex governatore – già condannato a 7 anni per favoreggiamento alla mafia – aveva chiesto a Youtube di rimuovere 5 clip con alcuni momenti del suo intervento nel 1991.

La piattaforma aveva rimosso 4 video, mantenendone però uno online.