Crotone, esplosione a bordo di una nave ormeggiata al porto: morti e feriti

Esplosione a bordo di un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. A rimanere coinvolti nello scoppio sono i componenti dell’equipaggio della nave, che batte bandiera straniera. In seguito all’esplosione, alcune persone sono morte.

Secondo quanto riporta l’Ansa, tre persone sono morte a causa dello scoppio. Stando a quanto appreso dai vigili del fuoco, non ci sono stati dispersi al contrario di quanto si è creduto in un primo momento.

Le quattro persone che inizialmente si credevano disperse, infatti, sarebbero scese dal rimorchiatore prima dell’esplosione.

Le tre vittime invece sono state confermate: due corpi sono stati sbalzati sulla banchina del porto, mentre il terzo è stato rinvenuto in mare.

Un’altra persona, invece, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Crotone.

Al contrario di quanto si è appreso dalle prime informazioni, ad esplodere non è stato un container, ma la detonazione è avvenuta nella sala macchine.

A causare l’esplosione sarebbe stata la bombola di una saldatrice che le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori, secondo quanto hanno rilevato i vigili del fuoco intervenuto sul posto.

Ecco il tweet dei vigili del fuoco che hanno fornito un primo aggiornamento:

🔴 #Crotone, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 17:50 nel porto per #incendio ed #esplosione in un rimorchiatore attraccato sulla banchina. Il bilancio è di tre deceduti, un ferito trasportato in ospedale e un quinto coinvolto in modo superficiale [#1agosto 18:15] pic.twitter.com/qsZBqbiZVh

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 31, 2022