Crosetto pronto alla denuncia sulla truffa a suo nome agli imprenditori: informati anche i servizi segreti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto sarebbe pronto a presentare una denuncia nei confronti delle persone che hanno organizzato la truffa a suo nome e a danno di diversi imprenditori italiani, anche molto conosciuti. L’ipotesi di reato sarebbe quella di sostituzione di persona.

Pronta la denuncia di Crosetto

In una dichiarazione raccolta dall’agenzia di stampa Ansa, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rivelato di essere pronto a presentare un esposto in procura e una denuncia a carico di ignoti per il caso della truffa agli imprenditori italiani a suo nome.

“La mia denuncia è già pronta” ha dichiarato il ministro, dopo che nei giorni scorsi sono emersi diversi nomi di imprenditori che avrebbero subito danni economici dalla vicenda, tra cui anche l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti.

Fonte foto: ANSA Massimo Moratti, tra le vittime della truffa

Il ministro della Difesa ha però smentito la notizia che sosteneva che la procura di Milano lo avesse convocato per ascoltarlo in quanto persona informata sui fatti: “Non c’è appuntamento che io sappia” ha detto sempre all’Ansa.

Allertati anche i servizi segreti

Crosetto ha anche poi spiegato come i fatti si siano svolti dal suo punto di vista. La truffa è infatti stata scoperta proprio quando le voci delle richieste di denaro a suo nome sono arrivate a lui tramite alcune conoscenze comuni con gli imprenditori coinvolti e direttamente da alcune delle vittime stesse.

Il ministro ha quindi segnalato quanto stava accadendo alle forze dell’ordine, portando alla nascita dell’indagine che ha poi fatto emergere l’intera truffa.

“Ho inviato i carabinieri a casa della prima persona che mi ha avvisato e ho segnalato” quanto accaduto “all’autorità giudiziaria e ai servizi” ha dichiarato Crosetto.

La truffa agli imprenditori

Per buona parte del suo svolgimento infatti, la truffa si è dipanata all’insaputa del ministro. Diversi imprenditori italiani hanno ricevuto telefonate da persone che sostenevano di essere assistenti di Crosetto o funzionari del ministero della Difesa.

Chiedevano quindi soldi, stando alle prime indiscrezioni anche centinaia di migliaia di euro, agli imprenditori, con la scusa di aiutare lo Stato italiano a pagare il riscatto per alcuni giornalisti rapiti in Medio Oriente.

Quando le vittime chiedevano di parlare con il ministro, i truffatori utilizzavano un software che riproduceva la voce di Crosetto in maniera credibile, riuscendo così a ingannarle.