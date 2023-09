Crosetto parla dell'incontro con Vannacci e annuncia "un altro impiego nell'Esercito" per il generale

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato sul faccia a faccia con il generale Roberto Vannacci in merito al caso scoppiato attorno al libro ‘Il mondo al contrario’ e ha comunicato la sua decisione sul futuro nell’Esercito del militare. “La sua Forza armata gli proporrà un impiego alternativo” ha affermato il ministro durante il suo intervento alla festa del ‘Fatto Quotidiano’.

L’intervento di Guido Crosetto

“Ho detto al generale Vannacci che applicherò le regole e darò tutte le garanzie e le tutele che servono come farei con chiunque. Il libro può scriverlo e presentarlo, il tema non è quello” ha spiegato Guido Crosetto dal palco del festival.

“Vedremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane quale sarà l’impiego di Vannacci – ha aggiunto ancora il ministro della difesa – che non è stato cacciato dalle Forze armate e come qualunque dirigente deve avere un impiego”. “Se sarà operativo – ha concluso nel suo intervento – questo non compete a me ma alla Forza armata e al dialogo che ci sarà tra di loro”.

Il futuro politico di Vannacci

Sul palco della festa del ‘Fatto Quotidiano’, Crosetto non ha però voluto commentare l’eventuale futuro politico del generale Vannacci, il quale in seguito alla pubblicazione del suo libro ha già ricevuto diverse proposte da destra: “Sarà nelle liste di FdI? Non ne ho idea – ha risposto il ministro della Difesa – Non mi occupo del futuro di Vannacci, mi occupo del futuro del Paese e delle forze armate. Vannacci ha chiesto di parlarmi, gli ho parlato, ho detto a lui quello che pensavo, ho ascoltato quello che lui doveva dirmi. Anche Giorgia Meloni ha cose più importanti di cui occuparsi che non il problema di Vannacci”.

I dettagli sul faccia a faccia

L’esponente del Governo ha commentato il caso Vannacci anche in diretta Tv, in un’intervista a ‘In mezz’ora’: “Sono convinto che il sistema democratico si alimenta dal confronto delle idee, che anche se diverse devono confrontarsi, anche con vivacità e certe volte scontrandosi. Ma le istituzioni hanno un altro compito” ha affermato, ospite di Monica Maggioni su Rai 3.

“Per me il generale Vannacci è una delle 300mila persone che lavorano per le forze armate” ha aggiunto Crosetto, che ha poi raccontato un dettaglio del faccia a faccia avuto con Vannacci: “È arrivato vestito in abiti civili e gli ho detto: ‘scusi, come mai non ha la divisa?‘. Lui mi ha risposto: ‘Mi hanno detto di non metterla i miei superiori perché oggi venivo da lei come se fosse una cosa privata e non mi hanno neanche dato il rimborso del treno’. Gli ho detto che quando si chiede il rapporto al superiore gerarchico si rientra in servizio anche se momentaneamente non lo si è. Quindi doveva venire col foglio di viaggio del treno e vestito in divisa”.