Crollo nel cantiere a Firenze, l'intervento del ministro Calderone: "Su sicurezza pronti a norme più incisive"

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha visitato nella giornata odierna di domenica 18 febbraio, il luogo dove, venerdì 16 febbraio, si è verificato il crollo nel cantiere in via Mariti a Firenze. Una tragedia che ha provocato 4 morti e tre ferito. Calderone ha promesso un intervento del governo sul tema della sicurezza sul lavoro.

Le parole del ministro del Lavoro

Marina Calderone, in visita al luogo della tragedia, a Firenze, ha voluto sottolineare che “uno dei temi che resta, a volte, sullo sfondo è quello della prevenzione e soprattutto della cultura della sicurezza“.

In questo momento, ha detto, “bisogna guardare a ciò che è successo con grande rispetto. Noi faremo, stiamo facendo tutti i controlli necessari. Se c’è da intervenire anche per rendere ancora più incisive le norme” sugli appalti, “lo faremo” ha dichiarato.

“Omicidio sul lavoro? No preclusioni”

Calderone ha sottolineato che il governo Meloni sta valutando “tutto quello che serve per rendere” ancora più “incisiva l’azione nei confronti del contrasto a quelle che sono le forme di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro”.

“Noi abbiamo già una normativa che prevede un sistema di sanzioni che attengono anche alla fattispecie dell’omicidio colposo” ha rimarcato il ministro, “dell’omicidio colposo plurimo, ma in questo caso, se sul tema della sicurezza è necessaria anche un’ulteriore riflessione, noi non abbiamo assolutamente una preclusione”.

Tuttavia, ha spiegato, bisogna anche tener conto che uno dei temi che resta sullo sfondo è quello della prevenzione e soprattutto della sicurezza“.

Il ministro Marina Calderone ha visitato il cantiere di Firenze, luogo della tragedia

L’intervento di Nardella e Giani

Le parole di Calderone sono state apprezzate dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, e dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Ho visto grande attenzione da parte della ministra Calderone su tutti i temi che sono sollevati da questa gravissima tragedia del lavoro. Ora è importante lavorare in squadra, ad ogni livello, e già oggi in Prefettura ci confronteremo per mettere a punto strategie comuni” ha sottolineato Giani.

“Per quello che possiamo fare a livello regionale – ha detto poi Giani – proporremo di estendere i protocolli che hanno avuto successo e che abbiamo rinnovato in giunta proprio poche settimane fa”.

“Ringrazio la ministra Calderone per essere stata qui sul cantiere, ha dimostrato vicinanza ed attenzione verso quella che è una vera e propria tragedia che non riguarda solo la mia città ma tutta l’Italia” ha sottolineato il sindaco Dario Nardella a margine di un suo sopralluogo odierno nell’area di via Mariti a Firenze.