Crollo della diga di Pian Palù in Trentino: scatta l’allarme ma è la simulazione IT-Alert

Nella mattinata i cittadini del Trentino hanno ricevuto una notifica di allerta di IT-Alert per il crollo della diga di Pian Palù. Il messaggio è però una simulazione, la prima nella Settimana della Protezione civile, necessaria a testare il nuovo sistema di allarme pubblico.

Il crollo della diga in Trentino

Intorno alle ore 10:00 di oggi – lunedì 7 ottobre 2024 – è stato effettuato un test che ha coinvolto molti cittadini del Trentino, in particolare nella zona di Peio, comune della provincia autonoma di Trento.

I cittadini hanno ricevuto una notifica dal sistema di allarme IT-Alert, che li ha avvisati del collasso della diga di Pian Palù, che si trova proprio nel comune di Peio. Il messaggio è però parte di un’esercitazione, che apre la Settimana della Protezione civile in Trentino.

Fonte foto: Tuttocittà.it Peio, comune in Trentino nei pressi del quale è stata effettuata una simulazione del crollo della diga per testare il sistema IT-Alert

La simulazione ha coinvolto decine di comuni, il cui elenco è consultabile sul sito della Provincia di Trento, che specifica inoltre che “alla luce dei test sperimentali già effettuati, è possibile che anche chi si trova in altre località del Trentino e delle province limitrofe possa essere comunque interessato dal ricevimento dei messaggi”.

Il messaggio di allarme IT-Alert

Questo il messaggio di testo comparso sugli schermi dei cellulari: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

La Provincia autonoma di Trento ha inoltre chiarito che “il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione attraverso gli smartphone scatterà alle ore 10 solo in un’area del territorio provinciale”.

“La simulazione – chiarisce la Provincia nel comunicato stampa pubblicato giovedì 3 ottobre – riguarderà infatti l’ipotesi di collasso della diga di Pian Palù, nel comune di Peio e dunque l’allarme raggiungerà solo quanti in quel momento si troveranno in un luogo di potenziale pericolo, lungo l’asta dei fiumi Noce e Adige”.

La simulazione di allerta

La simulazione odierna fa parte di una iniziativa “promossa dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna e del Dipartimento nazionale”, che ha l’intento di “testare la diffusione dei messaggi per l’informazione alla popolazione, ma anche le procedure interne”.

Come sempre accade, la notifica di allarme di IT-Alert è preceduta dal suono del sistema di allertamento, “che i cittadini hanno imparato a conoscere anche in occasione dell’ultimo test di fine settembre 2024”, spiega la Provincia.

Il test effettuato oggi servirà poi per poter effettuare una valutazione della ricezione del messaggio, che “sarà effettuata da circa 200 “sentinelle” (Vigili del fuoco volontari ed operatori dei Servizi Foreste e Bacini montani)”.