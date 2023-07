Crollati due edifici a Recife in Brasile, almeno 11 persone sotto le macerie: 2 donne estratte vive

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un edificio è crollato e un altro è rimasto parzialmente distrutto a Recife, capoluogo dello stato di Pernambuco, in Brasile. Sembra che sotto le macerie siano rimaste intrappolate diverse persone, si pensa siano almeno 11, tra cui anche alcuni bambini. Il crollo arriva dopo giornate di piogge intense che stanno mettendo in ginocchio la zona e complicando i soccorsi.

Il crollo degli edifici

Sono due gli edifici, posti all’interno di un complesso residenziale a Recife, in Brasile, crollati nella mattina di venerdì 7 luglio intorno alle 6.35 locali, che corrispondono alle 11.35 dell’orario italiano

Le abitazioni si trovano a Janga, un municipio dell’hinterland della città di Recife, capoluogo dello stato di Pernambuco.

Un video diffuso su Twitter che mostra gli edifici crollati

Le strutte fanno parte di un complesso di edifici, ma sarebbero le uniche ad aver riportato dei danni: una è crollata totalmente, l’altra solo parzialmente.

Sembra che almeno 11 persone, probabilmente residenti negli edifici, siano rimaste sepolte dalle macerie, secondo le prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco.

Tra questi, hanno fatto sapere, ci sarebbero anche dei bambini, rimasti sepolti e ora ricercati dai soccorsi.

Sembra che la proprietà crollata, secondo quanto affermato dai residenti, fosse interdetta per ordine del tribunale, forse per ragioni di sicurezza. Poco dopo, però, nel 2012, sarebbe stata occupata nuovamente.

Salvate due donne

Come riporta il quotidiano locale Correio Braziliense, che cita informazioni fornite dai soccorsi presenti sul posto, sembra che poco dopo il crollo due donne siano state estratte ancora vive dalle macerie.

Entrambe avrebbero riportato più fratture su tutto il corpo e sarebbero state portate in ospedale, una al Miguel Arraes di Recife.

Altre persone, intrappolate e ancora vive, sarebbero in grado di comunicare con i soccorritori, aiutandoli nei soccorsi. Per rintracciarle, sono stati anche impiegati dei cani.

Non sono state ancora date, però, notizie su eventuali vittime del crollo.

Sembra che le ricerche dei sopravvissuti siano complicate da forti piogge che si stanno abbattendo in questi giorni su Recife e che potrebbero essere all’origine del crollo.

A febbraio le inondazioni avevano causato almeno 46 morti e decine di dispersi nello stato di San Paolo, trascinando principalmente le case costruite sui pendii.

Le parole del governatore

In un messaggio su Twitter, il governatore di Pernambuco, Raquel Lyra, aveva parlato della tragedia e chiesto alla popolazione di fare attenzione.

“Venerdì piovoso a Pernambuco – ha scritto in un post – I nostri team sono stati mobilitati in tutte le regioni da ieri”.

Poi l’invito alla popolazione: “Cerca di stare in un posto sicuro e, in caso di emergenza, chiama il 199 per parlare con la Protezione Civile, e arriveremo da te”.