Crollano pezzi di cornicione da una chiesa in via del Corso a Roma: un ferito, l'area transennata

Incidente nel pieno centro di Roma, in via del Corso, dove alcune parti di cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria sono crollate, ferendo leggermente un uomo che si trovava in prossimità della struttura. L’area interessata è stata subito transennata.

Pezzi di cornicione crollati da una chiesa in via del Corso a Roma

L’episodio è avvenuto intorno alle 10 di venerdì 1° novembre nella nota via del centro romano, al numero 45. Lo riporta TgCom24.it.

Alcune pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale sono subito giunte sul luogo dell’incidente.

Fonte foto: ANSA Una porzione crollata della facciata della chiesa in via del Corso

Le forze dell’ordine hanno disposto il transennamento dell’area circostante al crollo.

L’uomo ferito

La persona rimasta parzialmente coinvolta nel crollo è un italiano di circa 50 anni.

L’uomo è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli della capitale, per ricevere le medicazioni necessarie.

Avrebbe riportato una ferita a una gamba.

La chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria

La chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria è una chiesa barocca di Roma, consacrata nel 1675.

L’inizio della sua costruzione risale al 1633, mentre i lavori sono stati completati nel 1675.

La facciata, realizzata dall’architetto Carlo Rainaldi, è in travertino e mattoni e la struttura è ad un’unica navata, con volta a botte e tre cappelle per lato.