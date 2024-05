Crolla un tratto delle mura medievali di Volterra vicino Pisa: ferita una persona, gravi i danni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Paura a Volterra domenica mattina, quando diversi residenti hanno sentito un boato improvviso. Una porzione delle mura medievali della cittadina toscana è crollata, riversando in strada pietre, terreno e detriti. Una persona è rimasta ferita in modo lieve.

Crolla porzione delle mura di Volterra

Il crollo si è verificato nella mattinata di domenica 5 maggio a Volterra, in provincia di Pisa. Secondo quanto riporta Ansa, attorno alle 12.30 è crollato un tratto delle antiche mura che circondano la cittadina, molto apprezzate dai turisti.

Il crollo è avvenuto a Porta San Felice: all’improvviso c’è stato un cedimento, diversi residenti hanno riferito di aver sentito un boato, pietre e terra hanno invaso la strada sottostante, in via della Petraia.

Ferita una persona

Stando alle prime informazioni una persona è rimasta ferita in modo lieve. La Nazione riferisce che si tratta di un’anziana che stava passando in quel momento: ha riportato ferite alle gambe ed è stata trasportata all’ospedale cittadino per le cure del caso.

Sono in corso ulteriori verifiche con l’impiego dell’unità cinofila dei vigili del fuoco per escludere il coinvolgimento di altri nell’imponente frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, le forze dell’ordine e il personale della Protezione civile comunale.

La strada provinciale 15, invasa dai detriti, è stata chiusa al traffico nel tratto interessato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, ma non sono esclusi ulteriori crolli.

Su X il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ringraziato “la Centrale regionale 112, il sistema di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e tutti i soccorritori per il tempestivo intervento”.

Altro crollo dieci anni fa

L’ultimo crollo importante di tratti delle mura medievali di Volterra risale a dieci anni fa, al 31 gennaio 2014.

A causa di intense piogge era venuto giù un tratto di circa 30 metri in via Lungo Le Mura. Aveva ceduto anche la sede stradale ed erano state evacuate diverse abitazioni.

Servirono mesi per rimettere in sesto la zona, grazie anche all’intervento e ai fondi stanziati dalla Regione Toscana e dal ministero per i Beni culturali.