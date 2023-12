Crolla pavimento di vetro su un tetto a Napoli e donna precipita al piano di sotto: è gravissima

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Stava camminando sul pavimento di vetro temperato sul tetto di un palazzo quando improvvisamente è avvenuto il crollo. Una napoletana di 51 anni è caduta al piano di sotto riportando ferite gravissime. I medici temono per la sua vita.

Il crollo di un pavimento di vetro a Napoli

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di Natale. La donna si era recata presso una parente nel quartiere Ponticelli di Napoli per festeggiare.

La signora ha riportato lesioni per la caduta, ma anche profondi tagli per le numerose schegge di vetro ed è ora ricoverata nell’Ospedale del Mare.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona della tragedia: Ponticelli è un quartiere della periferia orientale di Napoli.

Aperte le indagini

Il posto è stato raggiunto dagli operatori del 118, i quali hanno stabilizzato la vittima per poi portarla in codice rosso in pronto soccorso.

Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli per effettuare i primi rilievi del caso.

Le indagini sono aperte: si accerteranno, fra le altre cose, le responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare sulla manutenzione della pavimentazione in vetro.

Si cercherà anche di capire se i materiali fossero a norma e se la presenza di persone nell’area fosse consentita.

Verifiche in atto anche da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Napoli.

I precedenti

Nel novembre del 2017 è crollato il pavimento in vetro di una discoteca di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona.

I giovani che ci stavano ballando sopra sono caduti in una vasca sottostante nella quale però c’erano solo pochi centimetri d’acqua. Tre ragazzi sono stati portati in pronto soccorso.

Conseguenze drammatiche si sono invece verificate nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia, a fine ottobre 2023.

Una delle attrazioni del luogo è l’iconico ponte di vetro lungo 25 metri che si staglia nel suo punto più alto su un dislivello di 15 metri.

Alcuni pannelli in vetro hanno ceduto mentre sulla struttura c’erano 11 persone: 4 sono cadute nel vuoto e una di loro è morta.

A metà dicembre un 13enne è salito sul tetto di plexiglass della palestra del suo liceo. Il pannello è crollato sotto il suo peso e il ragazzino è caduto di sotto riportando gravi lesioni.