Crolla palazzina in ristrutturazione a Milano: nessun ferito, era disabitata. Il racconto dei testimoni

Paura a Milano. Nella tarda serata di sabato 14 luglio una palazzina di tre piani in ristrutturazione è crollata, senza tuttavia provocare feriti. L’edificio, infatti, era disabitato.

Il boato, poi il crollo

La palazzina si trova in zona Porta Romana, a Milano, in un’area interna tra via Amatore Sciesa e via Anfossi. Il boato è stato sentito dai residenti verso le 23 di sabato 14 luglio, ma fortunatamente, oltre allo spavento, non si registrano feriti.

Come riferisce l’agenzia Agi, sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la Polizia di Stato. Al fine di accertare che nessuno fosse all’interno della palazzina crollata sono stati utilizzati anche i cani molecolari.

Alla fine, riporta sempre l’Agi, le ricerche hanno fortunatamente confermato che non vi sono state conseguenze per le persone.

Il racconto dei testimoni

“C’era puzza di gas, poi all’improvviso ho sentito un rumore come se fosse venuta giù una vetrata“, ha raccontato una residente di via Sciesa.

“Prima ho sentito come una fuga d’acqua e affacciandomi ho visto della polvere nel cortile interno. Dopo dieci minuti ho sentito un rumore di qualcosa che cadeva, come quando si svuota il vetro nella spazzatura” racconta Fabrizio all’agenzia Ansa.

La palazzina si trovava in zona Porta Romana, a Milano. Paura tra i residenti

“Dopo trenta secondi, il boato molto forte del crollo”, spiega ancora il residente che vive in un appartamento adiacente alla palazzina.

I lavori, ha riferito, erano iniziati da un paio di settimane. Poi poco prima di mezzanotte, i rumori e il boato del crollo della palazzina che è praticamente implosa. “Mi sono spaventato” ha aggiunto.

Le cause

Al momento rimangono incerte le cause del cedimento della palazzina. Tra le ipotesi più accreditate in un primo momento quella di una fuga di gas. L’edificio di tre piani, spiega l’Agi, era oggetto di lavori di ristrutturazione per un “rinforzo statico”, è stato spiegato.

I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l’area.

Un episodio simile era accaduto, lo scorso 14 maggio, a Moneglia, in Liguria, dove è crollata una palazzina di cinque piani in ristrutturazione. Anche in quel caso, il crollo dell’edificio, un hotel chiuso da anni, non ha fortunatamente provocato feriti.