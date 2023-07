Crolla palazzina di tre piani in pieno centro a Torre del Greco: in tre estratti vivi, si temono vittime

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Crolla una palazzina di tre piani a Torre del Greco. Il fabbricato si trovava in pieno centro città ed era abitato. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste coinvolte. In due sono già state salvate, tra cui una ragazza di 20 anni.

Il crollo della palazzina a Torre del Greco

Attorno alle 11:30 di domenica 16 luglio una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, al civico 61 di corso Umberto I, all’angolo con vicolo Pizza, in pieno centro storico della città.

Sul posto sono accorsi il vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ad una piccola folla di persone attirata dal rumore del crollo. Le informazioni disponibili al momento sullo stabile crollato sono che era sicuramente abitato.

Fonte foto: Tuttocittà

Corso Umberto I, la zona centrale di Torre del Greco dove è avvenuto il crollo della palazzina di tre piani

Le prime ricostruzioni riportano che a vivere nella casa crollata ci fossero almeno cinque nuclei familiari. La preoccupazione dei soccorritori non è però stata solo per le persone sepolte dal crollo. Sarebbero rimasti feriti infatti anche due passanti, un uomo e un bambino.

I soccorsi dei vigili del fuoco

Secondo quanto riporta l’agenzia ‘ANSA’, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto con l’ausilio delle squadre Usar specializzate nella ricerca e soccorso delle persone tra le macerie.

Tre persone sono già state estratte vive dalle rovine del palazzo. Tra queste una ragazza di 20 anni, da sola in casa al momento della tragedia, e un uomo.

La partenza delle ambulanze con a bordo le due persone ferite è stata salutata da un applauso dei passanti presenti.

Le condizioni della palazzina prima del crollo

La palazzina crollata a Torre del Greco si trovava in pieno centro storico della città. Nella zona molti edifici sono vecchi, e le prime testimonianze raccolte sul posto tra i residenti parlano di un disastro annunciato.

Sempre secondo quanto scritto dall”Ansa’, una donna che abita a poche decine di metri dalla casa crollata ha parlato di danni strutturali evidenti e altri segni di possibile crollo proprio per lo stabile in questione.