Crolla la terrazza di un ristorante di Maiorca a Playa de Palma, morti e decine di feriti nel locale affollato

Tragedia a Palma di Maiorca, in Spagna, dove la terrazza di un ristorante presso Playa de Palma è crollata provocando diversi morti e feriti. Il bilancio, secondo quanto emerso, è di almeno tre vittime e 20 feriti.

Terrazza crollata in un ristorante

L’incidente, registrato poco dopo le 20.30 per cause in corso di accertamento, è avvenuto mentre il locale era affollato dai clienti. Si tratta del Medusa Beach Club, ristorante in un edificio al civico 36 di Calle Cartago.

Nel locale, secondo diverse testimonianze, c’erano numerosi clienti, molti dei quali turisti stranieri, poiché a Playa de Palma è già iniziata l’alta stagione turistica.

Per cause ancora da accertare, pare che la terrazza sia sprofondata da un momento all’altro provocando un salto nel vuoto di diversi metri.

Il locale è un noto ristorante con spettacoli musicali sul lungomare della Playa de Palma e si sviluppa su due piani. A cedere, secondo quanto emerso, sarebbe stato il secondo piano terrazzato che ha fatto sprofondare l’intero edificio.

Secondo le testimonianze di abitanti nella zona, riportate media locali, il crollo sarebbe stato preceduto da un rumore sordo, seguito dalle grida delle persone ferite sotto le macerie.

Il bilancio dell’incidente

Il bilancio, secondo quanto riferito dalle squadre d’emergenza giunte sul posto, è drammatico.

Sono stati confermati tre morti e almeno 20 sarebbero i feriti. Non è escluso che altre vittime o feriti potrebbero essere intrappolati tra le macerie dell’edificio.

Una delle vittime sarebbe un lavoratore del club di origini africane.

I soccorsi dopo l’incidente

Numerose squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale di Maiorca e diverse ambulanze sono state mobilitate per soccorrere tutte le persone colpite nell’incidente.

Sui canali di Emergèncias 112 Illes Balears è stato resto noto che ci sono diverse persone intrappolate nel crollo della struttura situata molto vicino alla spiaggia.

La presenza dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso ha fatto sì che numerosi curiosi si radunassero nella zona. L’area è stata transennata e messa in sicurezza.

Il sindaco di Palma, Jaime Martinez e il vicesindaco Javier Bonet si sono recati sul posto, con la polizia urbana, per coadiuvare i soccorsi e cercare di accertare le cause della tragedia.