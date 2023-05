Crolla l'ala di un hotel in ristrutturazione a Moneglia vicino Genova: diverse persone evacuate

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Paura nella notte a Moneglia, in provincia di Genova. Si è sentito un forte boato ed è crollata una palazzina di cinque piani. Non ci sarebbero vittime né persone rimaste ferite, l’edificio collassato su se stesso era l’ala di un albergo in ristrutturazione, vuoto al momento del crollo.

Il crollo si è verificato nella serata di sabato 13 maggio, attorno alle 22, a Moneglia (Genova), tra via Mazzini e via Garibaldi. Come riporta Ansa, a venire giù è stata una parte di una palazzina di cinque piani, un’ala dell’hotel Maggiore in piazza Garibaldi.

Fortunatamente è stata evitata la tragedia: la struttura era vuota al momento del crollo, in quanto erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

I soccorsi

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova con la squadra Usar e le unità cinofile, i carabinieri e il personale del 118. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte alla ricerca di eventuali dispersi e per verificare che tra le macerie non ci fosse stato qualcuno.

I controlli hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie, non risultano esserci vittime né feriti.

Ci sono però alcuni sfollati, sette secondo quanto riferisce il Secolo XIX. Si tratta di residenti nel caseggiato accanto all’albergo, minacciato dai ponteggi crollati, che sono stati evacuati per precauzione dai vigili del fuoco.

Cosa ha causato il crollo

Ancora da chiarire cosa abbia provocato il crollo. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e i vigili del fuoco stanno svolgendo i primi accertamenti.

Diverse le ipotesi che sono state avanzate: le forti piogge cadute di recente nella zona potrebbero aver causato delle importanti infiltrazioni nella struttura. Tra le possibili cause anche la demolizione per errore di un muro portante.