Crolla l'affluenza in Liguria alle 23, il maltempo influenza le elezioni: fino a quando si potrà ancora votare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiudono le urne in Liguria. Domenica 27 ottobre le votazioni per le regionali si sono interrotte con un’affluenza inferiore rispetto al 2020. Pesa anche il maltempo, ma solo Genova e La Spezia reggono.

Crolla l’affluenza in Liguria

Nell’ultima rilevazione delle 23 crolla l’affluenza in Liguria. Dopo essersi mantenuto di pochi punti inferiore a quella del 2020 per tutta la giornata di domenica 27 ottobre, il dato sprofonda con una distanza del 5%.

Il dato definitivo è del 34,7% degli aventi diritto che hanno scelto di votare entro la chiusura dei seggi per la prima giornata di votazioni. Allo stesso orario nel 2020 era stato toccato il 39,8%.

Fonte foto: ANSA Le schede delle elezioni regionali in Liguria

Reggono principalmente le province di Genova e La Spezia mentre crollano le province di Savona e Imperia, anche se i capoluoghi fanno registrare un risultato migliore, rispettivamente il 35,5% e il 32,1% degli aventi diritto al voto.

Il maltempo influenza le elezioni

A influenzare pesantemente la partecipazione al voto, in un’elezione che i sondaggi danno molto incerta, è stata anche l’ondata di maltempo che ha investito tutta la regione Liguria durante il fine settimana.

Le autorità sono anche state costrette a spostare le sedi dei seggi di alcuni comuni perché gli edifici che erano stati scelti per ospitarle si trovavano esposti agli effetti dei temporali che hanno colpito la regione.

Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando ha ringraziato, uscendo dal seggio in cui ha votato, ha espresso gratitudine nei confronti dei soccorritori intervenuti per rendere le elezioni possibili anche in queste condizioni.

Quando si vota lunedì

Alle 23 di domenica 27 si sono chiusi per la giornata i seggi per le elezioni regionali in Liguria, ma i cittadini potranno continuare a esprimere il loro voto nella prima parte di lunedì 28 ottobre.

I seggi rimarranno infatti aperti dalle 7 alle 15, quando saranno chiusi in maniera definitiva e inizierà il conteggio, che si dovrebbe concludere in serata con l’annuncio ufficiale del vincitore.

Nella giornata di lunedì, specialmente in mattinata, il maltempo dovrebbe dare tregua, anche se nella notte sono previsti ancora intensi temporali. Questo potrebbe favorire un aumento dell’affluenza, evitando quindi un nuovo record negativo.