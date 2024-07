Crolla impalcatura a Prilly vicino Losanna, morti e feriti tra gli operai al lavoro: il video dell'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia sul lavoro a Prilly, vicino Losanna, dove venerdì 12 luglio il crollo di una grande impalcatura ha provocato 3 morti e almeno 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nel cantiere del progetto “Malley Phare”, poco prima delle 9.30. In base alle testimonianze è stato appreso che un montacarichi sarebbe crollato dalla cima della torre, trascinando le impalcature.

Crolla impalcatura, il bilancio di morti e feriti

È drammatico e potrebbe aggravarsi ulteriormente il bilancio dell’incidente avvenuto in mattinata a Prilly, nella periferia di Losanna.

Tre le vittime accertate, mentre sono 4 le persone rimaste ferite gravemente, sulle 8 totali, secondo le informazioni diffuse dalla polizia cantonale vodese.

Un dettaglio dei danni all’edificio dopo l’incidente a Prilly in Svizzera

Sei persone coinvolte sono state trasferite al CHUV di Losanna, con una di esse trasportata in elicottero. Gli altri due feriti sono stati invece smistati all’HUG di Ginevra.

La dinamica dell’incidente a Prilly, presso Losanna in Svizzera

L’incidente è avvenuto nel cantiere del “Malley Phare”, un progetto che prevede la costruzione di una sopraelevazione di 14 piani sul tetto del centro commerciale “Malley Lumières”, situato vicino alla Vaudoise Arena, sede dell’HC Losanna.

In seguito al crollo dell’impalcatura, i due edifici sono stati evacuati temporaneamente e il centro sportivo è stato utilizzato per accogliere e prestare cure ai feriti.

In base a quanto è stato testimoniato da alcuni operai e persone presenti, dalla sommità della torre sarebbe precipitato un montacarichi, causando il crollo delle impalcature sulla facciata nord.

L’edificio interessato conta quasi 60 metri di altezza, distribuiti su 19 piani. Gran parte dell’impalcatura è crollata, lasciando a terra un enorme ammasso di rottami.

Le operazioni di soccorso

Oltre 180 persone hanno partecipato alle operazioni di soccorso, tra cui circa cinquanta vigili del fuoco. I servizi di emergenza temono che anche il resto della struttura possa crollare, motivo per il quale sono stati avviati lavori di messa in sicurezza.

I vigili del fuoco e le aziende specializzate stanno lavorando per stabilizzare e mettere in sicurezza le impalcature rimaste sulle altre tre facciate, lavori resi difficili dalle cattive condizioni meteorologiche della giornata. L’area intorno all’edificio danneggiato rimane vietata a causa del rischio di ulteriori crolli

La procura ha avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente, come dichiarato da Jean-Christophe Sauterel, portavoce della polizia vodese.