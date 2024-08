Crolla edificio nella notte a Latiano vicino Brindisi, si scava tra le macerie: "Poteva essere una strage"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grande paura a Latiano, in provincia di Brindisi, dove il crollo di un deposito e di un negozio di detersivi e articoli per la casa ha provocato un fortissimo boato nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 agosto. Si scava alla ricerca di eventuali persone rimaste sotto le macerie (ipotesi per fortuna improbabile, vista la tarda ora del crollo). Lo sfogo dei residenti: “Poteva essere una strage”.

Il crollo dell’edificio a Latiano (Brindisi)

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.50 del mattino in pieno centro abitato, in via Francavilla.

Il crollo, come riporta il sito di Repubblica, ha provocato un fortissimo rumore che ha svegliato i residenti del Comune pugliese.

All’interno dello stabile si trovava una rivendita di prodotti per la casa e per animali. Non sarebbero presenti allacci del gas o bombole.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunte due squadre dei vigili del fuoco. Con loro anche i cinofili, una squadra Usar e i Sapr-droni, al lavoro per cercare eventuali persone rimaste sotto le macerie.

Si tratta di un’ipotesi improbabile, vista la tarda ora in cui è avvenuto il cedimento, ma da non escludere a priori.

L’area circostante è stata transennata per consentire le operazioni di ricerca. I soccorsi stanno utilizzando anche i cani molecolari.

La paura dei residenti

“Poteva essere una strage”, ha commentato una persona del posto. “Quello che è successo è incredibile, ma è una fortuna che sia avvenuto di notte”.

Secondo quanto si apprende, infatti, durante il giorno il negozio era affollato dai clienti praticamente a qualsiasi ora.

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire quanto avvenuto. Ci si domanda come sia stato possibile il crollo di una costruzione così imponente senza l’intervento di alcun fattore esterno.