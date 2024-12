Cristina Pugliese trovata morta impiccata, cosa non torna nel racconto del compagno: l'ultimo litigio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ci sono diversi elementi che non tornano sulla morte di Cristina Pugliese, la ragazza di 27 anni trovata impiccata nel bagno della sua abitazione a Caldiero, in provincia di Verona. Il compagno della 27enne, che aveva lanciato l’allarme raccontando ai Carabinieri che la fidanzata si era tolta la vita utilizzando il tubo flessibile della doccia nella casa in cui i due abitavano, è indagato per omicidio volontario. In particolare, a destare dubbi, è il comportamento dell’uomo nelle ore precedenti al ritrovamento del cadavere e la testimonianza di alcuni dipendenti di un bar, che hanno dichiarato di averlo visto con una mano insanguinata poco prima della scoperta del corpo.

Perché la famiglia di Cristina Pugliese non crede al suo suicidio

La trasmissione Mattino Cinque News ha dedicato un servizio alla morte di Cristina Pugliese, mettendo in fila tutti gli elementi che non tornano sul suo decesso.

A non credere alla tesi del suicidio è, in primis, la famiglia della ragazza. L’avvocato Davide Osti, legale della famiglia Pugliese, ha dichiarato alla trasmissione: “La famiglia non crede al suicidio. Per come era Cristina, per come stava vivendo questo periodo, faticano a crederlo”. La famiglia di Cristina Pugliese la descrive come una ragazza solare e amante della vita e sostiene che mai avrebbe lasciato da sola la figlia di 5 anni.

Cristina Pugliese è morta a Caldiero, nell’abitazione in cui viveva assieme al compagno.

La presunta lite tra Cristina Pugliese e il compagno

La sera prima della sua morte, Cristina Pugliese avrebbe litigato col suo compagno davanti a un club. E non sarebbe stato un caso isolato. Franco Pugliese, fratello di Cristina, ha raccontato a Mattino Cinque News: “I vicini ci hanno detto che li sentivano litigare”.

Stando alla ricostruzione fatta dalla trasmissione Mediaset, sembrerebbe che in casa sia stato trovato un tavolino rotto e che, poco prima del ritrovamento del corpo senza vita di Cristina Pugliese, alcuni dipendenti di un bar abbiano notato la mano insanguinata del compagno di Cristina.

I messaggi inviati dal compagno di Cristina Pugliese

Il fratello di Cristina Pugliese ha anche raccontato di aver ricevuto un messaggio dal compagno della sorella, poche ore prima che la donna fosse trovata morta. Quanto accaduto è stato definito inusuale, dal momento che i due non si conoscevano.

Nel messaggio, il compagno di Cristina Pugliese chiedeva al fratello se l’avesse vista. L’uomo avrebbe inviato messaggi anche all’ex compagno di Cristina e al padre.

Il ritrovamento del cadavere di Cristina Pugliese

Il cadavere di Cristina Pugliese è stato ritrovato da un marocchino, amico del compagno della donna, che quel giorno era in casa della coppia. Avrebbe aperto la porta chiusa del bagno e rinvenuto il cadavere.

