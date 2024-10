Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito offrono un lavoro al papà disoccupato svenuto in strada a Roma per la fame

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È svenuto in strada a Roma, stremato dalla fame e dalla disperazione. Il protagonista di questa drammatica vicenda è un uomo di 60 anni, residente a Labaro, nella periferia nord della Capitale. La sua storia, raccontata sui giornali e divenuta virale sui social, ha attirato l’attenzione di Cristina Mezzaroma, moglie del presidente della Lazio Claudio Lotito che gli ho offerto un lavoro.

Svenuto per fame: la storia che ha colpito Cristina Mezzaroma

Licenziato lo scorso febbraio da una ditta di ristrutturazioni, l’uomo si era ritrovato senza lavoro e senza più risorse economiche. Come riporta Il Messaggero, ogni giorno si recava in centro città alla ricerca di un’occupazione, ma senza successo.

Poi, il crollo fisico: in piazza delle Cinque Giornate, dopo tre giorni senza mangiare, è stato soccorso dai vigili del I Gruppo Prati, i quali hanno immediatamente organizzato una raccolta alimentare per lui.

Fonte foto: Getty Images

Cristina Mezzaroma

Colpita dalla situazione del sessantenne, Cristina Mezzaroma ha deciso di contattarlo personalmente dopo aver raccontato la sua storia al marito.

La telefonata della moglie di Claudio Lotito

In una telefonata, gli ha offerto un’opportunità di lavoro, che potrebbe rappresentare una svolta per lui e per la sua famiglia, inclusi il figlio di 12 anni a cui provvede da solo.

“Ancora non ci credo, devo ancora metabolizzare…”, ha commentato l’uomo, visibilmente commosso per questo gesto inaspettato.

Dopo mesi di rifiuti e porte chiuse in faccia, finalmente una speranza concreta. Anche i vigili che lo avevano soccorso si sono detti felici per lui, sottolineando quanto sia importante il sostegno reciproco nei momenti di difficoltà.

L’inizio di una nuova vita

Ora l’uomo attende con trepidazione a Roma il colloquio, che potrebbe cambiare la sua vita e ridargli dignità e serenità.

“Sono pronto a fare qualsiasi cosa, anche a cambiare squadra, perché sono juventino!”, ha detto scherzando.

Un commento che, dietro un sorriso, cela la gratitudine di un uomo che ha toccato il fondo ma che, grazie alla solidarietà e alla generosità altrui, intravede la possibilità di rialzarsi.