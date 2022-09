Cristina Kirchner aggredita in Argentina: le puntano una pistola in faccia, arrestato l'uomo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sbuca dalla folla e le punta una pistola in faccia, a pochi centimetri dal volto. Momenti di paura a Buenos Aires per la vicepresidente dell’Argentina Cristina Kirchner, aggredita mentre scendeva dall’auto davanti alla sua casa. L’uomo, che non ha sparato, è stato bloccato e arrestato.

Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires, in Argentina, dopo aver puntato una pistola contro la vicepresidente Cristina Kirchner mentre scendeva dall’auto davanti alla sua casa. A darne notizia è stato il ministro della sicurezza Anibal Fernandez.

Diversi canali televisivi hanno poi trasmesso le immagini dell’accaduto, mostrando il momento in cui una persona punta una pistola al volto della vicepresidente da distanza molto ravvicinata, ma non riesce a fare fuoco.

La vicepresidente argentina Cristina Kirchner è stata aggredita nella giornata di giovedì 1 settembre mentre stava scendendo dall’auto che l’aveva accompagnata a casa sua nel quartiere Recoleta di Buenos Aires.

L’ex presidente, 69 anni, era appena scesa dall’auto quando dalla folla dei suoi sostenitori, in attesa per salutarla e chiederle un autografo sulla sua autobiografia, è spuntato un uomo armato che le ha puntato una pistola in faccia a distanza ravvicinata.

Dalla pistola non è partito alcun colpo. L’uomo è stato subito bloccato dagli uomini della sicurezza mentre la vicepresidente si riparava a terra. Secondo quanto reso noto, l’uomo impugnava un’arma carica con 5 proiettili, ha premuto il grilletto ma la pistola non ha sparato.

Il presidente Fernandez condanna l’episodio

Davanti alla casa di Cristina Kirchner si stava svolgendo una manifestazione di sostenitori che protestavano contro il processo per corruzione avviato nei suoi confronti. La donna è accusata di frode e corruzione relative all’aggiudicazione di appalti pubblici durante i suoi due mandati presidenziali (dal 2007 al 2015).

Il presidente Alberto Fernandez ha parlato in tv di “tentato omicidio” e condannato l’aggressione, affermando che l’attentato è stato uno degli incidenti “più gravi” da quando l’Argentina è tornata alla democrazia nel 1983.

“Possiamo non essere d’accordo, possiamo avere profondi disaccordi, ma l’incitamento all’odio non può aver luogo perché genera violenza e non c’è possibilità che la violenza coesista con la democrazia”, ha detto Fernandez.