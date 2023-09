Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus: rivuole i soldi dello stipendio congelati durante il Covid

Cristiano Ronaldo ha deciso di fare causa alla Juventus con l’obiettivo di riavere i soldi dello stipendio congelati durante il periodo dell’emergenza Covid.

La mossa di Cristiano Ronaldo

Stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo sarebbe tornato a bussare alla porta della Juventus, ufficialmente: il calciatore portoghese vorrebbe recuperare gli emolumenti lasciati in sospeso nel periodo del Covid, cioè quelle mensilità che, nel suo caso, ammonterebbero a 19,9 milioni di euro netti.

Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di agire per vie legali: l’attaccante, attualmente impegnato nel campionato Saudi Pro League in Arabia Saudita, vorrebbe incassare i soldi che accettò di non prendere subito in occasione del lockdown.

Fonte foto: ANSA Cristiano Ronaldo, con la maglia del Portogallo, in occasione del recente match contro la Slovacchia.

Cosa era successo durante il lockdown in casa Juventus

Dopo il fermo del calcio giocato per 105 giorni a causa del lockdown per l’emergenza Covid-19, dal 9 marzo al 22 giugno 2020, la prima ripresa fu consentita senza la presenza del pubblico allo stadio, determinando ulteriori difficoltà per i club legate ai mancati introiti dal botteghino.

In epoca Covid, la Juventus fece due manovre stipendi, nel 2020 e nel 2021: la prima iniziativa fu collegiale e riguardò allo stesso modo l’intero gruppo squadra più l’allenatore (all’epoca Maurizio Sarri), mentre la seconda fu discussa singolarmente con ogni giocatore tramite l’entourage.

Dove gioca ora Cristiano Ronaldo

Dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, Cristiano Ronaldo si è trasferito nel mese di agosto del 2021 al Manchester United. Un anno e mezzo dopo, nel dicembre del 2022, l’attaccante portoghese ha firmato un contratto con l’Al-Nassr, esordendo nella Saudi Pro League il 22 gennaio del 2023.

Il 31 luglio del 2023 CR7 ha segnato la sua prima rete nella Coppa dei Campioni araba, nella vittoria per 1-4 contro il Monastir. Grazie alle sue 5 reti, inclusa la doppietta nella finale del 12 agosto contro l’Al-Hilal, Cristiano Ronaldo si è poi laureato capocannoniere della competizione, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del trofeo da parte del club saudita.

In seguito al trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, tanti altri importanti calciatori hanno deciso di seguire le sue orme trasferendosi a giocare in Arabia Saudita nell’estate del 2023.