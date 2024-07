Cristiano Malgioglio e la stoccata al generale Roberto Vannacci dopo le frasi sui gay: l'attacco in tv

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Cristiano Malgioglio parla di Roberto Vannacci. Nel corso di una trasmissione televisiva, il cantautore e paroliere siciliano ha commentato le dichiarazioni fatte dal generale a proposito dei gay (e le frasi estrapolate dal suo libro Il mondo al contrario). Poi, a proposito dell’omofobia, ha rivelato: “Non mi ha mai toccato da vicino”.

Cristiano Malgioglio a proposito delle frasi sui gay di Roberto Vannacci

“Siamo liberi e ognuno dice quello che vuole, non mi importa assolutamente nulla“, ha detto Malgioglio nel corso della puntata di È sempre Cartabianca (Rete 4) andata in onda nella serata di martedì 2 luglio.

Il volto noto della tv, rispondendo alle domande della presentatrice Bianca Berlinguer, ha spiegato di pensarla diversamente dall’ex militare e di come ciò sia normale, in quanto ognuno ha le proprie idee.

Poi ha aggiunto:

“Ho un mondo mio, tutto mio, che vivo. Io sono felice così come sono. Sono troppo felice”.

Malgioglio sull’omofobia

“Non ho mai toccato da vicino l’omofobia“, ha anche raccontato l’uomo nel corso del faccia a faccia con la giornalista Mediaset.

“Penso sia una cosa terribile, peggio del cancro. Bisognerebbe soprattutto sensibilizzare le persone: io durante gli spettacoli che faccio parlo sempre di questo argomento”.

Malgioglio ha anche sottolineato di come veda ragazzi applaudire in modo straordinario quando i temi discussi sono discriminazione, omosessualità e omofobia.

Infine, parole al miele per i suoi genitori:

“Ho avuto due genitori straordinari, liberi. Ho avuto un padre e una madre che mi hanno dato tutto e non mi sono mai fatto problemi a casa mia. Essere liberi è la cosa più bella per una persona“.

La rottura con l’ex compagno

“Dentro questo brano c’è anche il nome del ragazzo con cui ho una relazione”, ha poi raccontato commentando “Fernando“, il suo singolo che contiene anche qualcosa del suo ex compagno, un uomo di origine turca. “Ma ti devo dare una brutta notizia: la mia storia d’amore è finita oggi, totalmente”.

Alla domanda “Ma con quel ragazzo turco che ha ispirato la canzone…?” Malgioglio ha risposto pacatamente: “Sì, perché vuole che io vada a vivere in Turchia, io amo quel luogo ma…”.

E ancora: “Quando uno si lascia si lascia, ma sono felice perché sono libero ed è bellissimo esserlo, è straordinario, non soffro perché poi rimane l’amicizia, che è la cosa più importante. Sono tranquillo, non mi avvelenerò. Nella vita ho sempre lasciato io perché avevo paura che mi abbandonassero, ma con l’ultimo non è andata così”