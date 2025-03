Cristiano Cannarsa ad di Sogei indagato a Roma per tentato peculato dopo l'arresto di Paolino Iorio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cristiano Cannarsa, ad di Sogei, è indagato dalla Procura di Roma per tentato peculato, nell’ambito di una maxi indagine che, nei mesi scorsi, ha portato all’arresto dell’ex amministratore delegato Paolino Iorio, finito in carcere per corruzione dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore.

Perché l’ad di Sogei Cristiano Cannarsa è indagato

In base a quanto appreso e riportato dall’agenzia ANSA, la Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni presso l’abitazione di Cristiano Cannarsa e i suoi uffici. Il procedimento è coordinato dal pm Lorenzo Del Giudice.

Il filone di indagine che coinvolge l’ad di Sogei, indagato per peculato, nasce dalle dichiarazioni di Paolino Iorio, che nelle scorse settimane ha chiesto il patteggiamento a 3 anni di lavori di pubblica utilità.

Cristiano Cannarsa, ad di Sogei.

Le dichiarazioni di Iorio riguardano una proposta di appalto da oltre un milione e mezzo di euro in favore della società Deas, che risulta iscritta nel registro degli indagati, che si occupa di cybersicurezza e intelligenza artificiale.

Secondo la versione fornita da Paolino Iorio, questo progetto, che poi non si è concluso, sarebbe potuto essere effettuato in house o da altri fornitori con un costo molto inferiore, pari a circa 200 mila euro.

Su Cristiano Cannarsa, sempre secondo l’impianto accusatorio, ci sarebbe anche un’intercettazione ambientale del giugno scorso dell’ufficiale di Marina, Antonio Angelo Masala, indagato nella tranche principale dell’indagine.

La vicenda Iorio

L’ex ad di Sogei Paolino Iorio era stato fermato lo scorso ottobre dagli uomini della Guardia di Finanza mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro. Indagato per corruzione impropria, ha chiesto a gennaio di patteggiare una condanna a 3 anni di lavori di pubblica utilità.

Dagli atti dell’indagine della Procura di Roma era emerso un “articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del ministero della Difesa, sia in Sogei e sia, infine, al ministero dell’Interno”. Nell’indagine veniva contestato anche il reato di turbativa d’asta.

Nel registro degli indagati erano state iscritte complessivamente 18 persone, 14 invece le società. Nella maxi indagine è finito coinvolto anche Andrea Stroppa, il “referente in Italia di Elon Musk”, in merito all’appalto sul sistema satellitare Starlink. Stroppa, accusato di aver avuto notizie riservate sull’operazione, ha respinto ogni accusa.

Cos’è Sogei

Sogei è una società interamente controllata dal ministero dell’Economia.

Si occupa di gestire i servizi informatici di diversi enti pubblici italiani, tra cui l’Agenzia delle Entrate, la Corte dei Conti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia del Demanio e la Ragioneria generale dello Stato.

Dopo l’arresto di Paolino Iorio, Sogei aveva diffuso una nota, in cui ha espresso “piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto” e nella quale si dichiarava “indiscutibilmente estranea ai fatti”.

Chi è Cristiano Cannarsa

Cristiano Cannarsa è nato a Roma nel 1963. Dopo essersi laureato con lode nel 1986 in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito l’abilitazione alla professione di ingegnere nel 1987. Dal 1988 è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma.

La sua attività professionale ha preso il via nel 1987 in Aeritalia S.p.A. (Finmeccanica), nell’ambito della progettazione e costruzione di aerogeneratori e dell’avviamento di uno stabilimento di assemblaggio degli stessi.

Nel 1991 è entrato nell’Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.. Qui ha intrapreso un percorso di carriera incentrato sull’analisi creditizia, finalizzata al finanziamento, di progetti di investimento di aziende industriali, enti pubblici e società di progetto.

Dopo la fusione tra IMI e Sanpaolo e la successiva costituzione di una banca specialistica nel Public Finance (Banca OPI), Cannarsa ha assunto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del coordinamento di strutture aziendali articolate e risorse altamente specializzate.

Nel 2007 è diventato Responsabile di Direzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Da aprile 2008 ad aprile 2011, ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A. Nel 2011 è stato nominato, prima Amministratore Unico, poi Amministratore delegato e, infine, Presidente e Amministratore delegato di Sogei S.p.A.

Nel giugno del 2017 è diventato Amministratore Delegato di Consip S.p.A. Nel Luglio 2023 ha nuovamente assunto la carica di Amministratore Delegato di Sogei S.p.A..