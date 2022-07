Boris Johnson si dimette, il premier costretto a lasciare: cosa è successo e chi sono i possibili successori

Il governo britannico di Boris Johnson è in caduta libera. Nella giornata di martedì 5 luglio si è registrata una raffica di dimissioni con 40 ministri che hanno gettato la spugna. In ultimo, la mattina di giovedì 7 luglio anche il responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord Brandon Lewis ha rinunciato all’incarico. Oggi sono attese le dimissioni del premier, che dovrebbero arrivare durante un discorso alla nazione.

Perché Boris Johnson si dimette

Sono almeno 40 i ministri che hanno deciso di abbandonare l’incarico. Dietro la scelta che sta letteralmente minando l’equilibrio del governo Johnson c’è lo scandalo a sfondo sessuale legato a Chris Pincher, membro dei Tory che è stato accusato di aver palpeggiato due uomini mentre si trovava in un club privato per gentlemen a Londra.

Ancora, c’è lo scandalo party-gate che ha visto Boris Johnson partecipare a feste insieme ad altri membri del governo mentre il Regno Unito era costretto al lockdown per contenere il Covid-19.

Per questo negli ultimi giorni si registra – come riferisce ‘ANSA’ – un’emorragia di ministri.

Le pressioni su Boris Johnson: “Si dimetta”

Nella serata di mercoledì 6 luglio una delegazione di ministri si è presentata al numero 10 di Downing Street per chiedere a Boris Johnson di dimettersi.

Tra di loro sono volate teste: Johnson, infatti, ha licenziato Michael Gove per “punirlo” per aver tentato di convincerlo a lasciare. A fare pressione sul premier britannico è anche il Procuratore Generale Suella Braverman, che non si dimette ma annuncia la sua candidatura come leader dei Tory.

Johnson si dimette: quando lascerà

Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazioni concordanti dei media britannici.

La Bbc precisa che un nuovo primo ministro dovrebbe entrare in carica “in autunno”.

Elezioni interne per la scelta di un nuovo leader Tory verrebbero infatti convocate durante l’estate.

I possibili successori, da Suella Braverman a Nadhim Zahawi

Lo fa, Braverman, attraverso le telecamere di Robert Peston di ITV al quale denuncia uno “schiacciante senso di disperazione” tra i parlamentari.

Per questo dichiara: “Se c’è una gara di leadership, metterò il mio nome sul ring. Amo questo Paese. I miei genitori sono venuti qui senza assolutamente nulla ed è stata la Gran Bretagna che ha dato loro speranza, sicurezza e opportunità e mi ha offerto incredibili opportunità nell’istruzione e nella mia carriera”.

È tutto? No, perché un altro nome si aggiunge alla lista dei possibili successori di Boris Johnson. Oltre alla Braverman c’è anche Nadhim Zahawi, nominato cancelliere da BoJo solamente martedì 5 luglio.

Zahawi è arrivato in Inghilterra dall’Iraq quando aveva 9 anni, in fuga con la sua famiglia dal regime di Saddam Hussein. Durante il mandato di BoJo si è fatto onore come ministro delle vaccinazioni durante la pandemia, per questo dal premier aveva ottenuto l’upgrade all’Educazione e ora, in ultima battuta, è stato nominato Cancelliere.