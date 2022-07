Crisanti e la polemica per la frase sui no vax: "Non muoiono loro, ma i vaccinati fragili"

Una frase sui no vax pronunciata da Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, durante la trasmissione di La7 ‘In Onda’ nella giornata di martedì 5 luglio è diventata un caso sui social network.

Cosa ha detto Andrea Crisanti

Il microbiologo Andrea Crisanti, ospite di ‘In Onda’, ha dichiarato: “Il problema è che non abbiamo avuto il coraggio di dire, fin dall’inizio, che i 160 morti al giorno non erano no vax ma erano persone vaccinate fragili. Tutta la polemica no vax ha creato un corto circuito per cui sembrava che morissero solo no vax e invece non era vero. Morivano le persone vaccinate fragili. Ed è questa la vera priorità di questa fase dell’epidemia”.

L’esperto ha poi chiosato: “Se noi mandiamo i fragili a lavorare senza consentirgli di stare in un ambiente sicuro, è sbagliato”.

Fonte foto: ANSA Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova. Le sue parole pronunciate in tv sui decessi per Covid in Italia stanno facendo il giro del web.

Crisanti tra le Tendenze Top in Italia su Twitter

Le parole pronunciate da Andrea Crisanti in tv sui decessi per Covid in Italia sono diventate virali sul web. In particolar modo, il nome del microbiologo è schizzato tra le Tendenze Top in Italia su ‘Twitter’, collezionando oltre 10 mila tweet. Tra questi, sono tanti i commenti che rilanciano le parole di Andrea Crisanti per perorare la causa no vax.

Le altre dichiarazioni di Andrea Crisanti in tv

Sempre durante la stessa trasmissione di La7, in precedenza, il microbiologo Andrea Crisanti aveva anche dichiarato: “Penso che l’accettabilità sociale delle misure di restrizione e distanziamento è venuta meno, anche grazie al vaccino che ha dimostrato chiaramente tutta la sua efficacia”.

E poi: “Non si può più pensare ora di controllare il Covid cercando di far diminuire i casi perché con varianti che hanno indice di trasmissione attorno a 15 non ci sono misure di distanziamento in grado di riportare i contagi a zero”.

Crisanti aveva sottolineato ancora: “Fortunatamente abbiamo un vaccino, il vero problema è che dobbiamo proteggere i fragili. Chi muore ogni giorno non sono i no vax, nel 98% sono persone fragili vaccinate”.