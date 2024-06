Crippa insultato da Gribaudo del Pd, Tiziana Panella ride in studio e Silvia Sardone sbotta: scontro in tv

Duro scontro fra Silvia Sardone e Tiziana Panella a Tagadà di La7. Durante l’ultima puntata, andata in onda giovedì 13 giugno, la deputata leghista ha perso la pazienza ed è esplosa contro la conduttrice del programma. Quest’ultima si è lasciata scappare un sorriso di fronte ad alcuni epiteti poco lusinghieri che la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo aveva rivolto al vicesegretario della Lega Andrea Crippa, durante un battibecco tra i due avvenuto nel Transatlantico.

Silvia Sardone esplode a Tagadà contro Tiziana Panella

Tutto è partito da un’agenzia Ansa letta in trasmissione dal giornalista Alessio Orsingher e in cui erano riportate alcune frasi pronunciate da Chiara Gribaudo contro Andrea Crippa, nel corso di un alterco avvenuto a Montecitorio tra i due esponenti politici.

“Sei un ignorante, antistorico e anche un po’ co******”, ha detto in Transatlantico la vicepresidente del Pd al vicesegretario della Lega, il quale le ha risposto: “Io la penso in maniera diversa da voi e ne vado fiero”.

Interpellata sull’accaduto, Silvia Sardone sbotta contro la conduttrice Tiziana Panella, accusandola di aver riso: “Non capisco perché lei ride se viene dato del co****** a Crippa”.

La replica di Tiziana Panella

“No, ridevo perché quanto accaduto è uno spettacolo indegno”, cerca di replicare la conduttrice, ma l’europarlamentare leghista continua a parlare senza sosta. “Onorevole Sardone se mi fa una domanda, attenda la risposta – prosegue Panella – sorridevo per dire che il livello è bassissimo”.

La deputata della Lega non si ferma: “Io nella Lega ho preso più voti dopo Vannacci. Credo nella bandiera italiana e credo da lombarda nella bandiera della Regione Lombardia. E sono stufa di vedere questi cori da stadio all’interno delle aule parlamentari“.

“Niente, continua a parlare da sola”, commenta con rassegnazione la conduttrice di Tagadà. “Ha smesso di fare il comizio questa onorevole?”, interviene al quel punto il deputato di Avs, Andrea Bonelli.

Sardone si scontra anche con Bonelli

Durante la diretta di Tagadà, incentrata sulla rissa scoppiata mercoledì 12 giugno alla Camera, in cui Leonardo Donno è stato raggiunto da diversi colpi, Sardone commenta il gesto del deputato 5Stelle: “Quello di Donno è stato veramente un gesto di bullismo puro. Tutti sanno che Calderoli è in cura per il cancro e vedere un deputato del M5s andare da lui facendo quello che ha fatto, lo trovo un gesto più che spregevole. E lo troverei spregevole, anche se fosse stato fuori da un’aula di tribunale”.

A quel punto interviene Bonelli, dichiarandosi “esterrefatto” dalle parole di Sardone, perchè “cosa c’è di spregevole nel mostrare la bandiera della Repubblica italiana? Questo è un paese che ha perso il senso della misura“.

Ma anche lui viene interrotto dalla deputata leghista: “Parlavo dell’atteggiamento di Donno. Ma l’ha visto come scendeva da bullo? Noi il bullismo lo condanniamo sempre”.