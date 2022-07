Creta, turista trovato morto sul lettino in spiaggia: per ore nessuno se ne è accorto

Macabra scoperta sulla spiaggia di Stalida di Creta, in Grecia. Un turista inglese è stato trovato morto dopo essere rimasto sdraiato per ore su un lettino. Gli altri bagnanti del litorale erano convinti che stesse restando immobile nella stessa posizione con l’obiettivo di prendere meglio il sole.

Solo diverso tempo dopo qualcuno ha voluto sincerarsi che stesse realmente bene, senza tuttavia riuscire a svegliarlo. La spiaggia teatro dell’ennesima tragedia estiva si trova sulla costa settentrionale dell’isola greca ed è tra le destinazioni preferite dalle famiglie per trascorre le giornate di mare.

Inutili i soccorsi in spiaggia: il turista era già morto

I tentativi dei bagnanti di svegliare la vittima sono stati vani. Immediatamente, dopo essersi resi conto della grave situazione, hanno allertato il personale medico.

Sul posto una squadra del National Centre for Emergency Care. All’arrivo dei soccorsi in spiaggia non c’era però già più nulla da fare: i numerosi tentativi di rianimazione cardiopolmonare non hanno portato i risultati sperati.

L’uomo non aveva perso i sensi: era privo di vita. Così il turista è poi stato trasportato all’ospedale universitario di Heraklion, dove è stato dichiarato ufficialmente morto.

La morte sul lettino nella spiaggia di Stalida

Come riportato dal ‘Creta Post’, il corpo della vittima sarà sottoposto ad autopsia. Secondo le indiscrezioni a risultare fatale potrebbe essere stato un malore, sopraggiunto forse a causa delle altissime temperature mentre si stava godendo il sole.

Il turista è rimasto immobile per ore sul suo lettino e solo a giornata quasi finita alcuni bagnanti hanno iniziato a sollevare qualche dubbio sulle sue condizioni di salute. È morto senza che nessuno se ne accorgesse.

Adesso per chiarire le cause del decesso occorre attendere l’esito degli esami autoptici.

Chi è il turista morto a Creta

L’uomo trovato privo di vita nella spiaggia di Stalida è un cittadino inglese di 54 anni, le cui generalità non sono state rese note. Era arrivato nell’isola greca per trascorre alcuni giorni di vacanza.

Come reso noto da un portavoce dell’Ufficio per gli affari esteri della Gran Bretagna, la famiglia del turista è stata affiancata dagli uffici dei diplomatici d’oltremanica presenti a Creta.