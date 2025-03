Cremona, latitante 70enne arrestato dopo essere fuggito in Albania: perché è rientrato in Italia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un settantenne italiano è stato arrestato a Cremona per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 4 marzo 2025, a seguito di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il soggetto, noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, era stato condannato a cinque anni di reclusione e un anno di libertà vigilata per una tentata rapina avvenuta nel 2014 a Rho (MI). Dopo essere diventato irreperibile nel 2021, si era trasferito in Albania per sfuggire al provvedimento restrittivo.

Rientro in Italia

Il settantenne è stato localizzato in un piccolo centro del cremasco grazie a un’articolata attività investigativa della Squadra Mobile di Cremona, specializzata in criminalità organizzata e straniera. L’uomo, spinto da interessi economici, aveva deciso di rientrare in Italia, utilizzando diversi mezzi di trasporto per evitare i controlli alla frontiera, e si era stabilito presso un parente ignaro delle sue pendenze legali.

L’arresto

Nelle prime ore di martedì, il soggetto è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile con il supporto del personale del Commissariato di P.S. di Crema. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona.

