Crema di arachidi Despar ritirata dai supermercati per la possibile presenza di corpi estranei metallici

Crema d’arachidi ritirata. Despar richiama alcuni lotti di crema di arachidi che potrebbe contenere corpi estranei metallici. Cosa fare se si è acquistato un vasetto richiamato.

Il ritiro della crema di arachidi Despar

Nella giornata di giovedì 3 agosto la catena di supermercati Despar ha richiamato alcuni lotti di un prodotto in vendita sui propri scaffali. Si tratta di crema d’arachidi spalmabile di marca Despar Premium.

I barattoli da 350 grammi sono stati prodotti nello stabilimento di Torino dell’azienda Birko S.r.l. e poi distribuiti a supermercati di tutto il Paese. La ragione dietro a questa decisione sarebbe la presenza all’interno del vasetto di corpi estranei di origine metallica.

Fonte foto: Despar Le immagini dei barattoli richiamati

Non è dato sapere a cosa sia dovuta la presenza di questi corpi estranei all’interno della crema d’arachidi, né quali siano i possibili effetti sull’ organismo se ingeriti. Il ritiro del prodotto ne sottintende comunque una possibile pericolosità.

Quali sono i lotti ritirati

Solo alcuni precisi lotti di produzione della crema spalmabile Despar sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati. È quindi necessario controllare se la merce acquistata appartenga a questi lotti prima di riconsegnarla.

I lotti in questione sono quelli con il numero 23/164696, 23/178159, 23/185718, 23/196388, 23/217338, 23/204186, 23/221913, 23/240272, ad ognuno dei quali corrisponde una data di scadenza: 05/05/2024, 10/05/2024, 22/05/2024, 24/05/2024, 09/06/2024, 09/06/2024, 30/06/2024, 12/07/2024.

Il numero di lotto può essere trovato sul barattolo, solitamente vicino alla data di scadenza, ma ben distinto dalle altre informazioni.

Cosa fare se si ha acquistato uno dei prodotti richiamati

Se si è in possesso di uno dei barattoli richiamati da Despar, prima di tutto non bisogna consumarne il contenuto. Trattandosi di una procedura di richiamo, che si attiva solo quando i prodotti sono già stati commercializzati, questa circostanza è molto probabile.

La procedura prevede che il barattolo venga riportato al negozio dove è stato acquistato. In questo modo il cliente potrà ottenere il rimborso del denaro speso per acquistarlo. Non è necessario presentare lo scontrino per questa procedura, anche se averlo la rende più facile.

Basta una qualsiasi prova, anche testimoniale, che il prodotto sia stato acquistato proprio in quel negozio. In caso non se ne disponga gli addetti dovrebbero comunque essere in grado di ricondurlo a quel punto vendita tramite il codice a barre.