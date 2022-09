Covid, vaccini contro la variante Omicron in arrivo entro fine settembre: ecco chi potrà usufruirne

Tutto pronto per i nuovi vaccini contro la variante Omicron del Covid-19. L’Agenzia Europea del Farmaco ne ha autorizzato la produzione e adesso si attende l’ok dell’Agenzia italiana del farmaco per dare il via alla somministrazione in Italia.

Il comitato tecnico dell’Aifa si riunirà il prossimo 5 settembre. Si tratta per lo più di un atto formale, per quanto dovuto, dal momento che il ministro della Salute Roberto Speranza ha già dichiarato che l’approvazione ai nuovi vaccini arriverà proprio lunedì 5 settembre.

Così ha reso noto Speranza nel corso di un’intervista rilasciata a ’30 minuti al Massimo’, format del quotidiano online ‘La Stampa’. La speranza è quella di “averli a disposizione già da metà settembre”.

Fonte foto: ANSA Il ministro della Salute Roberto Speranza.

Si tratta di Comirnaty e Spikevax, i due nuovi vaccini bivalenti prodotti rispettivamente dalle case farmaceutiche Pfizer-Biontech e Moderna.

Chi può fare i nuovi vaccini

Come ha reso noto l’Ema, il nuovo vaccino Pfizer-Biontech potrà essere somministrato come booster (ovvero come terza o quarta dose) ai maggiori di 12 anni, mentre il nuovo vaccino Moderna è riservato agli over 18.

Ulteriore condizione è che l’ultima somministrazione risalga almeno a due mesi fa, che si tratti della seconda o della terza non importa. Per quanto riguarda i vaccini attualmente in uso, l’Ema rende noto che potranno continuare ad essere inoculati, ma solo come prima e seconda dose.

Perché servono nuovi vaccini?

I precedenti vaccini hanno aiutato a contenere gli effetti della pandemia e si sono rivelati utili nell’aiutare la risposta immunitaria dell’organismo. Tuttavia la variante Omicron è in grado di aggirare la risposta immunitaria anche nei soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale o che abbiano già avuto il Covid. Per questo motivo si è reso necessario studiare nuovi vaccini specifici per la variante Omicron.

Gli ultimi dati sull’andamento del Covid-19

L’ultimo bollettino Covid aggiornato all’1 settembre parla di 20.503 nuovi contagi da Covid-19 e 68 morti, con un tasso di positività al 13,2% per 155.751 tamponi effettuati.

Con i nuovi vaccini serviranno ulteriori richiami?

Come è già stato reso noto dalle autorità sanitarie per le precedenti varianti Covid-9, anche in questo caso allo stato dei fatti non è possibile rispondere a questa domanda dal momento che i richiami della vaccinazione vengono autorizzati in base alla diffusione della pandemia e alla comparsa di nuove varianti.