Covid, la nuova ondata colpisce i bambini: l'allarme della pediatra su ricoveri e sintomi tra i più piccoli

L’emergenza Covid torna a farsi sentire in maniera sempre più insistente nelle ultime settimane, con i contagi che sono aumentati in maniera drastica lanciando un nuovo campanello d’allarme. A essere maggiormente interessati dalla nuova ondata, secondo quanto riferito dagli esperti, sarebbero i più piccoli che negli ultimi giorni stanno popolando i reparti delle strutture ospedaliere.

Covid e bambini, l’allarme

Intervistata da Tgcom24 la dottoressa Anna Chiara Vitucci, pediatra in prima linea all’ospedale Bambin Gesù di Roma, ha infatti sottolineato che negli ultimi giorni sono aumentati i ricoveri dei più piccoli a causa del Covid.

L’incremento dei contagi, infatti, è stato registrato proprio nelle ultime ore: “I ricoveri ordinari e gli accessi in Pronto soccorso sono in notevole aumento negli ultimi sette giorni. Per fortuna i bambini manifestano quasi sempre sintomi leggeri, come febbre, raffreddore e mal di gola, ma a volte anche sintomi gastrointestinali”.

Fonte foto: ANSA

Chi deve fare attenzione

Nel corso dell’intervista, la dottoressa Anna Chiara Vitucci ha sottolineato che il livello d’attenzione deve essere mantenuto alto perché il virus sembra aver cambiato target. I più piccoli, infatti, sono il nuovo obiettivo in questa settima ondata.

Come spiegato dall’esperta, a essere colpiti sono i bambini sotto l’anno di età, neonati fino ai 6 mesi che nelle ultime settimane sono aumentati tra i ricoveri registrati negli ospedali italiani. “Bisogna mantenere alto il livello di attenzione soprattutto per i più piccoli” ha ribadito.

La situazione Covid in Italia

Ma come sta procedendo la pandemia in Italia? Nella giornata di ieri sono stati registrati oltre 107mila casi e il tasso di positività è stabile al 28%. Ma a fare preoccupare è l’incidenza settimanale per 100 mila abitanti, che passa da 763 a 1.071 casi.

Infatti, secondo quanto riportato nelle analisi della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute, l’Rt continua a salire e raggiunge quota 1,4, contro gli 1,3 della scorsa settimana. Dunque si osserva in una crescita di circa il 40%. La settimana scorsa il balzo fu addirittura del 51%. La Regione con il dato più alto è la Campania (1.482 casi per 100 mila abitanti), seguono la Puglia (1.320), l’Abruzzo (1.291), l’Umbria (1.275) e il Lazio (1.250). In aumento anche l‘occupazione dei posti letto.