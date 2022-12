Covid, l'Italia si blinda ma la Cina non ci sta: "Misure discriminatorie". Test all'ingresso anche in Francia

Mentre la pandemia di Covid-19 in Cina desta più di qualche preoccupazione, di riflesso nel resto del mondo alcuni Paesi hanno preso provvedimenti per cercare di tutelare la salute dei propri cittadini. In Europa sono già diversi gli Stati che hanno introdotto i tamponi all’arrivo in aeroporto per le persone provenienti dalla Cina: a seguire l’esempio dell’Italia ci sono già Francia, Spagna e Gran Bretagna. Ma per la Cina questa misura è “discriminatoria“.

Covid, tamponi per le persone in arrivo dalla Cina: l’ira del tabloid del Partito comunista

Il Global Times, tabloid del Partito comunista, ha direttamente attaccato l’Italia per la decisione di imporre i test all’arrivo dalla Cina: un provvedimento di fatto immotivato, secondo Pechino, in quanto “non è stata trovata alcuna nuova mutazione negli arrivi recenti”.

Ma l’editoriale va oltre e accusa l’Italia di aver messo in atto uno “sporco trucco politico” per “sabotare i tre anni di sforzi nella lotta al Covid e per attaccare il nostro sistema”.

L’Oms chiede di condividere più dati

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della Sanità chiede maggiore trasparenza per quanto riguarda la condivisione dei dati epidemiologici. Una richiesta che suona come un appello o addirittura un monito, se si pensa che i dati attualmente condivisi dalla Cina non sembrano essere fedeli all’effettiva situazione.

Covid in Cina, la previsione: picco di 25mila morti al giorno il 23 gennaio

Sono infatti appena una decina i morti segnalati ufficialmente dalle autorità sanitarie cinesi, mentre le stime descrivono una situazione nettamente più nefasta. Secondo la società di ricerca inglese Airfinity, sarebbero ben 9mila le persone che ogni giorno muoiono in Cina per Covid.

Sempre secondo Airfinity, il picco di decessi dovrebbe essere raggiunto il 23 gennaio, con una quantità spropositata di vittime: circa 25mila al giorno.