Covid, in arrivo una nuova ondata: l'allarme dell'Ema sulle sottovarianti di Omicron

Nonostante la situazione negli ospedali sia ormai sotto controllo da diversi mesi, la pandemia di Covid non smette di preoccupare le autorità sanitarie a causa del diffondersi di Omicron. Un nuovo allarme giunge da Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), che ha preannunciato l’inizio di una nuova ondata attesa per le prossime settimane.

“Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata” di casi Covid “legata a nuove sottovarianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita”, ha detto Cavaleri durante un briefing.

A preoccupare, come di consueto, sono le nuove sottovarianti che rischiano di compromettere l’efficacia dei vaccini. “La variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi” in Europa, ha detto Cavaleri, e “l’Ecdc prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all’inizio di dicembre”.

Non è chiaro, al momento, se la variante BQ1 si trasmetta più facilmente o se sia in grado di causare l’insorgere di una malattia in forma più grave rispetto alle sue sorelle passate.

Tuttavia Cavaleri ha insistito sul fatto che “ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione, dall’aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili”.

Sul tema si è espressa anche l’Organizzazione mondiale della sanità, nelle parole dell’epidemiologa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per la risposta alla pandemia. In un video postato su Twitter, l’esperta ha affermato che in merito alle varianti XBB e BQ.1 “non si rileva un cambiamento nella gravità”.

. #Omicron continues to evolve with >300 sublineages that we are tracking. Here is latest info on XBB and BQ.1 (in brief) ⬇️. Our concern is the increased growth rate and risk of re-infection. So far we do not detect changes in severity, but available data is limited. 1/2 https://t.co/nTBnLwUmyL

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) October 26, 2022