Covid, il bollettino settimanale del 16 dicembre: decessi in aumento. La situazione in Italia

Il ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino settimanale sul coronavirus, con tutti i dati relativi ai nuovi casi di contagio, ai guariti, ai decessi e ai ricoveri negli ospedali che si sono registrati tra venerdì 9 e giovedì 15 dicembre. Il punto della situazione in Italia.

Bollettino Covid, i dati tra il 9 e il 15 dicembre

Calano i nuovi positivi in Italia, ma crescono i decessi settimanali. Il bollettino degli ultimi sette giorni, infatti, registra 174.652 nuovi casi di positività al Covid-19, contro i 221.154 della scorsa settimana. Il calo è pari al 21%.

Sono invece in aumento i decessi: 719 morti accertati nello stesso periodo di riferimento (686 il dato della settimana precedente), in crescita del 4,8%. Le vittime totali salgono dunque a 183.138.

In aumento anche il numero degli attuali positivi che sono ora 485.654.

Da inizio pandemia, i contagi totali nel nostro Paese sono 24.884.034.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati 1.093.207 tamponi (-13% rispetto alla settimana precedente, quando erano 1.256.722).

Tasso di positività in calo al 16%, con una variazione di -1,6% rispetto al periodo 2-8 dicembre.

I nuovi guariti sono 32.481 per un totale di 24.215.242.

I ricoveri e le terapie intensive

I dati sul fronte ospedaliero sono in peggioramento. Nel periodo dal 9 al 15 dicembre si registra un aumento dei pazienti ricoverati per Covid nei normali reparti.

Sono ben 224 i pazienti in più nei reparti ordinari, per un totale di 9.439.

In lieve calo quelli in terapia intensiva. Sono 36 gli ingressi del giorno e 14 i pazienti in meno, per un totale di 321 pazienti ricoverati.

Morti di Covid-19 in Italia regione per regione

Il ministero della Salute riporta il numero dei morti per coronavirus in Italia da inizio pandemia, ripartiti per regione.

44.243 in Lombardia

16.156 in Veneto

11.459 in Campania

12.463 nel Lazio

18.730 in Emilia-Romagna

12.384 in Sicilia

9.355 in Piemonte

9.355 in Puglia

11.271 in Toscana

4.237 nelle Marche

5.709 in Liguria

3.799 in Abruzzo

3.157 in Calabria

5.775 in Friuli-Venezia Giulia

2.858 in Sardegna

2.300 in Umbria

1.595 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.630 nella Provincia autonoma di Trento

1.006 in Basilicata

699 in Molise

561 in Valle d’Aosta

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di venerdì 16 dicembre 2022 sono state somministrate in Italia 143.166.226 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

48.709.648 persone hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a circa il 90,21% della popolazione interessata;

40.400.721 persone hanno ricevuto la terza dose, pari all’84,69% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale

5.436.818 persone hanno ricevuto la quarta dose

1.409.402 bambini (tra i 5 e gli 11 anni) hanno ricevuto almeno una dose.