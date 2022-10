Covid, Bassetti contro il bollettino quotidiano: "Va eliminato". Critiche anche all'isolamento domiciliare

L’infettivologo Matteo Bassetti chiede che non venga più pubblicato il bollettino Covid quotidiano. Per Bassetti sarebbe eventualmente più sensato pubblicare un bollettino settimanale.

Matteo Bassetti e il bollettino covid quotidiano

“Il bollettino Covid quotidiano va sicuramente eliminato. Se proprio si vuole mantenerlo lo si faccia una volta a settimana. Ora che arriva l’influenza che facciamo, un bollettino con tutti i casi ogni giorno? Dobbiamo cambiare“.

Questa la posizione espressa da Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Per Francesco Vaia nessun allarme covid a ottobre

Bassetti si uniforma così alla posizione di Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale Lazzaro Spallanzani di Roma, il quale invita a sospendere il bollettino giornaliero dei decessi.

“Basta col bollettino dei morti di Covid“. L’aumento dei decessi “non mi preoccupa affatto. In questo momento non vi sono assolutamente elementi di allarme, con buona pace di chi continua a terrorizzare e a profetizzare sciagure, facendo un danno incalcolabile al Paese, soprattutto ai più giovani”.

Così si è espresso Vaia nel corso di un’intervista rilasciata a Pietro Senaldi di ‘Libero’.

Bassetti critica su Facebook l’isolamento domiciliare obbligatorio

In un post Facebook Bassetti ha anche criticato il sistema dell’isolamento domiciliare obbligatorio.

“La fiammata Covid ottobrina si è già spenta”, scrive Bassetti sul suo profilo Facebook.

“Vaccini, antivirali e monoclonali continuano ad indebolire gli effetti clinici di questo virus che è ormai derubricato da ‘virus agente prioritariamente in causa in polmoniti’ a ‘virus responsabile di sindromi influenzali’. Gli ospedali non si sono neanche accorti di questo aumento di contagi”.

“La sensazione – conclude Bassetti – è che il virus circoli molto ma la gente si faccia il tampone “fai da te” e non lo comunichi. Il risultato della politica (sbagliata) dell’isolamento domiciliare obbligatorio. Come si dice in Italia? Fatta la legge…”

Matteo Bassetti sulle multe ai no vax

Nei giorni scorsi Bassetti ha sostenuto che ormai non abbia alcun senso far pagare le multe ai no vax. Per Bassetti le multe potevano avere senso a inizio pandemia, ma non adesso “quando il vaccino non è più obbligatorio perché siamo arrivati a una copertura importante”.

In questa situazione, sostiene l’infettivologo, si tratta solo di “chiedere ai cittadini di pagare una multa non ha più senso“.

Bassetti e la quarta dose di vaccino

Bassetti si è anche detto contrario all’idea di fare la quarta dose di vaccino a tutti: “Pensare oggi di proporre la quarta dose a tutti, mettendo sullo stesso piano il 60enne sanno con il 90enne bronchitico cronico, cardiopatico e cortisonizzato è profondamente sbagliato”.

“In più dobbiamo essere chiari: farsi la quarta dose non significa non aver bisogno dei richiami annuali. Non vedo affatto l’urgenza di vaccinare con la quarta dose persone che abbiamo meno di 80 anni”.