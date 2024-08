Covid alle Olimpiadi di Parigi 2024, almeno 40 atleti positivi: la rivelazione dell'Oms durante i Giochi

Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, almeno 40 atleti sono risultati positivi al Covid-19, secondo quanto riferito dall’epidemiologa Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Il Covid alle Olimpiadi di Parigi 2024

Van Kerkhove, responsabile della Preparazione e prevenzione contro epidemie e pandemie, ha spiegato che non è sorprendente vedere atleti infetti, poiché il virus circola rapidamente in molti Paesi.

Come riporta Adnkronos, la conferenza stampa tenuta a Ginevra ha sottolineato che, negli ultimi mesi, numerosi Paesi hanno sperimentato focolai di Covid-19, influenzando anche gli eventi olimpici.

Fonte foto: Getty Images

Covid-19: un test rapido

Van Kerkhove ha dichiarato che il Comitato Olimpico, in collaborazione con l’Oms, ha esaminato vari approcci per gestire la situazione in eventi affollati come le Olimpiadi, intraprendendo le misure necessarie per mitigare la diffusione del virus.

I dati dell’Oms

Il virus SARS-CoV-2 rimane ancora molto presente a livello globale. I dati raccolti dall’Oms in 84 Paesi indicano un aumento della percentuale di test positivi nelle ultime settimane, con conseguente incremento di ricoveri e decessi in diverse regioni.

A livello globale, il tasso di positività dei test supera il 10%, con alcune aree, come l’Europa, che registrano un tasso superiore al 20%.

Un’altra fonte di preoccupazione è il monitoraggio delle acque reflue, che suggerisce una circolazione del virus da 2 a 20 volte superiore rispetto ai dati attualmente riportati.

Questo evidenzia l’importanza di continuare a monitorare e gestire la situazione con attenzione.

Bassetti e i positivi giovani e sani

Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha espresso critiche riguardo alle preoccupazioni per i 40 atleti positivi al Covid-19.

Bassetti ha sottolineato che, mentre si presta molta attenzione a questi casi di Covid-19 tra giovani e sani, vi sono rischi potenzialmente maggiori derivanti dalla qualità delle acque della Senna, dove gli atleti potrebbero essere esposti a batteri e altre infezioni.