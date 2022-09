Covid-19 trasmesso dai pipistrelli? Dopo due anni e mezzo di pandemia uno studio non trova prove

Il Covid-19 viene dai pipistrelli? Questo timore ormai da mesi entrato nel senso comune non trova in realtà alcun riscontro nei fatti.

L’Università di Tel Aviv ha condotto uno studio volto a trovare le prove di una qualche connessione fra l’esplosione dell’epidemia da coronavirus e i pipistrelli, ma non ha trovato alcuna prova.

Pipistrelli portatori sani di virus

“In generale, i pipistrelli sono erroneamente concepiti come serbatoi di molte malattie contagiose, solo perché sono sierologicamente positivi”.

Sono le parole di Maya Weinberg del laboratorio del professor Yossi Yovel, direttore della Sagol Schoolof Neuroscience, membro della facoltà della School of Zoology & Steinhardt Museum of Natural History dell’Università di Tel Aviv.

“In altre parole – continua la scienziata – sono in possesso di anticorpi, il che significa che i pipistrelli sono sopravvissuti alla malattia e hanno sviluppato una risposta immunitaria. Dopo di che hanno vinto del tutto sul virus e si sono disimpegnati da esso, quindi non sono più i suoi vettori”.

“Tuttavia – conclude – in molti casi è possibile che nei pipistrelli si trovi un virus simile a un patogeno umano, ma non realmente patogeno per l’uomo o non sufficiente per utilizzare i pipistrelli come vettori”.

Lo studio dell’università di Tel Aviv

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista iScience Journal e dimostra come i pipistrelli abbiano un forte sistema immunitario che consente loro di essere esposti a virus altrimenti letali per altri mammiferi. Fonte foto: ANSA Vaccinazione anticovid.

I ricercatori hanno affermato che ci sono effettivamente prove che nei pipistrelli fosse diffusa una versione primitiva del coronavirus, tuttavia non si trovano prove che la variante Covid-19 si sia effettivamente sviluppata da loro.

Il team scientifico ha confutato decine di articoli e studi per cercare riscontro al nesso fra pipistrelli e Covid-19, ma la prova regina che l’epidemia si sia sviluppata da un pipistrello non è ancora stata trovata.

Straordinario sistema immunitario

Si sa che i virus di origine animale possono infettare gli umani e dare il via a epidemie.

Nel caso dei pipistrelli, gli autori hanno certificato come i piccoli mammiferi abbiano un sistema immunitario in grado di creare un eccezionale equilibrio fra resistenza e tolleranza ai virus.

Le risposte infiammatorie moderate permettono ai pipistrelli di essere portatori sani di agenti patogeni senza però sviluppare effettivamente le malattie.