Costringe moglie e figli a bere 5 litri di liquido per scacciare “il demonio”: arrestato 48enne a Novara

Dopo un lungo periodo di violenze e maltrattamenti è stato arrestato a Novara un uomo di 48 anni. Costringeva, una volta al mese da anni, la moglie e i figli minorenni a ingerire fino a 5 litri alla volta di una bevanda non ancora identificata, causa di gravi malesseri fisici, perché li riteneva posseduti dai demoni. A denunciare le violenze è stata la moglie.

Un uomo di 48 anni, di origini marocchine e residente a Novara, in Piemonte, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Le violenze andavano avanti da anni, con un netto peggioramento nel 2020, quando l’uomo si è convinto che l’intera famiglia fosse posseduta dai demoni.

Per purificare la moglie e i due figli, entrambi minorenni, il padre li costringeva a ingerire una volta al mese 5 litri di un liquido non ancora specificato.

Una sostanza che, stando alle testimonianze delle vittime, causava vomito, diarrea e prolungata perdita di appetito.

Una volta entrati in casa, gli agenti della polizia di Novara hanno rinvenuto due taniche da 5 litri, una vuota ma con ancora qualche residuo della sostanza e una piena del liquido “purificatore”.

La denuncia della moglie

A contattare il 112 è stata, lo scorso 17 agosto, la moglie dell’uomo, preoccupata per le conseguenze dell’ennesimo rito purificatorio sulla salute dei suoi figli.

La donna si è rivolta ai carabinieri dopo che il figlio minore, di circa 10 anni, ha iniziato a star male perché costretto a ingerire forzatamente 5 litri di liquido.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il bambino in preda ad attacchi di vomito, pallido e con forti dolori allo stomaco.

Il piccolo è stato condotto per accertamenti all’ospedale pediatrico, accompagnato dalla madre e dalla sorella maggiore.

Arrestato 48enne a Novara

È stata la figlia maggiore, ancora minorenne, l’unica in grado di raccontare agli inquirenti cosa fosse successo.

Stando al racconto della ragazza, violenze e maltrattamenti proseguivano da circa 10 anni, ma si erano aggravati negli ultimi tempi.

L’uomo è stato accompagnato in questura ed arrestato con l’accusa di maltrattamenti familiari. La moglie e i figli sono stati condotti in una struttura protetta.