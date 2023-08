Cosplayer giapponese spende 13 mila euro per trasformarsi nel cane Toko, un Collie che ricorda Lessie

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ha speso oltre 13 mila euro per trasformarsi in un cane, in particolare in un Collie. Protagonista di questa scelta “particolare” è un giapponese che si fa chiamare Toko-San, grande appassionato di cosplay. In Giappone, ma da ormai diversi anni anche nel resto del mondo, è molto diffusa la passione per il cosplay, quella pratica consistente nel travestirsi da personaggi di manga, videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o libri.

La trasformazione dell’uomo aveva fatto il giro del mondo lo scorso anno, ora Toko-San ha diffuso sui suoi canali social il video della prima passeggiata in pubblico, che mostra le varie reazioni dei passanti, adulti e bambini e di altri (veri) cani.