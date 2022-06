Cosenza, terribile scontro frontale tra due auto: madre muore sotto gli occhi della figlia, 18enne in ospedale

Sangue sulla strada a Mendicino, in provincia di Cosenza. Una donna di 47 anni è morta a bordo della sua auto, su cui viaggiava anche la figlia 18enne, trasportata d’urgenza in ospedale. Il mezzo si è scontrato frontalmente con un altro veicolo: sotto shock il conducente. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino di giovedì 30 giugno, poco prima dell’alba.

La dinamica

L’incidente è avvenuto in località Acheruntia. La Chevrolet Matiz su cui viaggiavano madre (al volante) e figlia, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con una Fiat 500 L che procedeva in senso opposto.

La donna di 47 anni è morta poco dopo l’arrivo sul posto dei soccorritori.

La figlia in ospedale, l’altro conducente sotto shock

La figlia, soccorsa da personale del 118 e trasportata all’ospedale dell’Annunziata, ha riportato un politrauma: secondo quanto appreso da CosenzaChannel.it, non sarebbe in pericolo di vita.

Sotto shock il conducente dell’altra vettura, comunque illeso.

Indagini in corso

I carabinieri si stanno occupando della ricostruzione di quanto avvenuto, concentrandosi sui rilievi di rito.

Le due vetture sono state rimosse dalla strada solamente all’alba: in seguito all’intervento dei tecnici, che hanno ripristinato la percorribilità del fondo stradale, il tratto è stato riaperto al traffico.