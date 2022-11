Cosenza, incendio nell'appartamento: 28enne si salva lanciandosi dalla finestra

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un incendio a Cosenza ha costretto un ragazzo a lanciarsi dalla finestra di un’abitazione all’ultimo piano del centro storico. Alcuni residenti, prontamente, avevano già accumulato dei materassi lungo la via sottostante per far sì che il 28enne si mettesse in salvo.

Incendio a Cosenza, 28enne si lancia dall’ultimo piano per salvarsi

L’incendio è divampato al civico 5 di via Campagna, nel centro storico di Cosenza, per cause ancora da accertare.

Lo stabile risulta abbandonato da tempo, ma nonostante questo all’interno dell’edificio, in un appartamento all’ultimo piano, si trovava un giovane di 28 anni visibilmente in pericolo.

Fonte foto: TuttoCittà Cosenza, via Campagna 5. Un 28enne si è gettato dalla finestra per sfuggire a un incendio

In quel momento i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine per domare l’incendio. All’arrivo, la polizia ha udito le richieste d’aiuto del giovane intrappolato nell’appartamento in fiamme. Gli agenti hanno tentato di raggiungere il ragazzo, ma le scale dello stabile erano crollate a seguito delle fiamme.

L’utilizzo dei materassi

Per questo i poliziotti hanno avvertito il 118 e i vigili del fuoco. Nel frattempo gli ospiti di un CAS situato proprio di fronte all’edificio interessato dalle fiamme, hanno lanciato dei materassi dai loro balconi.

Gli agenti e alcuni residenti hanno sistemato i materassi per favorire il salvataggio del 28enne che, nel frattempo, aveva tentato di calarsi fabbricando una corda con gli indumenti, ma senza risultati.

I soccorsi e le indagini

Il 28enne si è dunque gettato dal terzo piano, l’ultimo dello stabile, precipitando proprio sui materassi sistemati dai soccorritori.

Poco dopo è stato accompagnato all’ospedale, e secondo la stampa locale non riportava ferite gravi.

Resta da accertare il motivo per cui il giovane si trovasse all’interno dell’edificio abbandonato. Gli accertamenti sulle cause dell’incendio, anch’essi, sono ancora in corso.