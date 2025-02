Cosenza, 46enne arrestato per rapina: picchiava donne anziane per rubare soldi e gioielli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per rapina aggravata il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Volante della Questura di Cosenza il 4 febbraio scorso. Un uomo di 46 anni è stato fermato in flagranza di reato mentre aggrediva un’anziana signora per sottrarle degli orecchini d’oro.

Intervento tempestivo

Gli agenti, come riporta il sito della Polizia di Stato, sono intervenuti rapidamente in una via parallela al corso principale della città, rispondendo alla segnalazione di un cittadino che aveva udito le grida della vittima. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è stato bloccato mentre tentava la fuga.

Modus operandi ripetuto

Negli ultimi mesi, l’arrestato si era reso responsabile di altre rapine ai danni di donne anziane, utilizzando lo stesso modus operandi. Questi episodi si erano verificati nel centro cittadino, portando la Polizia di Stato a identificarlo e denunciarlo in stato di libertà.

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Cosenza su disposizione della Procura della Repubblica, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il rispetto dei diritti dell’indagato è stato garantito, in attesa di un definitivo accertamento di colpevolezza.

Fonte foto: IPA